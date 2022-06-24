https://tr.sputniknews.com/20220624/mahmut-ustaosmanoglunun-defnedilecegi-mezara-giren-genc-yasadigim-en-guzel-duygu-buydu-1057892931.html

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç: Yaşadığım en güzel duygu buydu

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç: Yaşadığım en güzel duygu buydu

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T18:31+0300

2022-06-24T18:31+0300

2022-06-24T18:44+0300

türkiye

mahmut ustaosmanoğlu

cenaze

ismailağa cemaati

edirnekapı

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İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ne götürüldü.Cenazenin Fatih Camisi'nden Sakızağacı Şehitliği'ne nakli sırasında polis helikopteri havadan güvenlik önlemi aldı.İHA'da yer alan habere göre, cenaze için yapılan hazırlıklarda yer alan Yasin Ramazan Gülmüş, "Benim babam gassal, mezarlığa başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirdim. Beraber cenaze yıkadığımız da oldu, sayısız cenaze törenine katıldım. Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

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mahmut ustaosmanoğlu, cenaze, ismailağa cemaati, edirnekapı