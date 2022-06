Ulusal Kırmızı Et Konseyi: Bayramda arz-talep sorunu beklemiyoruz

https://tr.sputniknews.com/20220624/ulusal-kirmizi-et-konseyi-bayramda-arz-talep-sorunu-beklemiyoruz-1057887458.html

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kırmız et konusunda arz-talep sorunu beklemediklerine işaret ederek, "Ülkemizdeki... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında değişkenlik yaşanabildiğini belirterek, bunun ülkede bir yılda kesilen büyükbaş hayvanların yüzde 26'sının, küçükbaşta ise yüzde 33'ünün Kurban Bayramı içerisinde kesilmesinden kaynaklandığını bildirdi.Bayramın, sektör açısından fırsat ve sorunları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Hacıince, şunları kaydetti:Hacıince, Konsey olarak bu yıl için arz ve talep dengesinde bir sorun yaşanmayacağını öngördüklerini belirtirken, bugüne kadar piyasada oluşan fiyatlar geçen seneye göre yüksek görünse de kurbanlıkların besi maliyetleri ve mevcut et fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, oluşan kurbanlık fiyatlarının uygun seviyede olacağını öngördüklerini ifade etti.Ülkedeki kurbanlık varlığına bakıldığında her bölgede yeterli sayıda kurbanlık olduğunu anlatan Hacıince, şu değerlendirmede bulundu:

