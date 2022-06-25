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AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı
AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı
AFAD, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.
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afad, sel, sağanak

AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı

20:13 25.06.2022
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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AFAD, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.
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