https://tr.sputniknews.com/20220625/afaddan-uc-kente-siddetli-yagis-uyarisi-1057937307.html
AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı
AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı
AFAD, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T20:13+0300
2022-06-25T20:13+0300
2022-06-25T20:13+0300
türkiye
afad
sel
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109715_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_ae6da43ec268c4ef113c3a01d56e86c2.jpg
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109715_72:0:1129:793_1920x0_80_0_0_74945de91880ff5cec9e5931515e4be5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, sel, sağanak
AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı
Abone ol
AFAD, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.