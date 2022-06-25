https://tr.sputniknews.com/20220625/afaddan-uc-kente-siddetli-yagis-uyarisi-1057937307.html

AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı

AFAD'dan üç kente şiddetli yağış uyarısı

AFAD, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

afad

sel

sağanak

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.

türkiye

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afad, sel, sağanak