https://tr.sputniknews.com/20220625/afganistan-uyruklu-131-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1057916801.html

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T08:21+0300

2022-06-25T08:21+0300

2022-06-25T08:21+0300

türkiye

afganistan

sınırdışı

göçmen

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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

türkiye

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afganistan, sınırdışı, göçmen