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https://tr.sputniknews.com/20220625/akademisyenler-ve-ailelerini-tasiyan-midibus-devrildi-1-kisi-hayatini-kaybetti-10-yarali-var-1057931238.html
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 1 dekan hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 1 dekan hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Ordu’da, içerisinde dekan ve öğretim görevlileriyle ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T17:23+0300
2022-06-25T17:26+0300
ordu
dekan
kaza
otobüs
türkiye
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Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 10 kişi yaralandı.
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ordu, dekan, kaza, otobüs

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 1 dekan hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

17:23 25.06.2022 (güncellendi: 17:26 25.06.2022)
© İHAAkademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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Ordu’da, içerisinde dekan ve öğretim görevlileriyle ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 dekan hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı.
Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 10 kişi yaralandı.
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