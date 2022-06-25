Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220625/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057929272.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T15:47+0300
2022-06-25T16:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102590/76/1025907670_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_0b555d49a5689e119e2b399c7fad9405.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102590/76/1025907670_0:0:3153:2365_1920x0_80_0_0_b99c53c39de5a31ca27acfd3210092cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

15:47 25.06.2022 (güncellendi: 16:20 25.06.2022)
© REUTERS / Kayhan OzerRecep Tayyip Erdoğan - Jens Stoltenberg
Recep Tayyip Erdoğan - Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© REUTERS / Kayhan Ozer
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала