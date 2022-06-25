https://tr.sputniknews.com/20220625/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057929272.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T15:47+0300
2022-06-25T15:47+0300
2022-06-25T16:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato
isveç
finlandiya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
15:47 25.06.2022 (güncellendi: 16:20 25.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.