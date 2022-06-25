https://tr.sputniknews.com/20220625/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057929272.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T15:47+0300

2022-06-25T15:47+0300

2022-06-25T16:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

jens stoltenberg

nato

isveç

finlandiya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın savunma sanayi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt etmesi gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

isveç

finlandiya

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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya