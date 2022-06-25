https://tr.sputniknews.com/20220625/litvanyali-ab-milletvekili-litvanya-uzerinden-kaliningrada-transit-gecis-konusunda-rusya-kazandi-1057932142.html
Litvanyalı AB milletvekili: Litvanya üzerinden Kaliningrad'a transit geçiş konusunda Rusya kazandı
Litvanyalı AB milletvekili: Litvanya üzerinden Kaliningrad'a transit geçiş konusunda Rusya kazandı
Avrupa Parlamentosu Üyesi Petras Austrevicius, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu'nun (AK) Rusya'nın yaptırıma tabi malları AB üzerinden... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T17:49+0300
2022-06-25T17:49+0300
2022-06-25T17:49+0300
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kaliningrad
litvanya
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Austrevicius, “Brüksel'de şu anda Kaliningrad'a transit geçiş konusunda ateşli tartışmalar var ve Rusya şu ana kadar kazanıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Austrevicius’a göre, malların Rusya'nın ana topraklarından Kaliningrad'a taşınması konusunda AB yapılarında bir dizi toplantı yapıldı. Görüşmeler sırasında Litvanya önceki pozisyona bağlı kalma konusunda ısrar etti, ancak AB üyesi ülkelerden biri yaptırımların uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.AB'de konuya ilişkin tartışmaların sürdüğü ve şu ana kadar tarafların bir anlaşmaya varamadığını belirten Litvanyalı politikacı, toplantı sırasında, malların Birlik topraklarından “Rusya'dan Rusya'ya” taşınmasına izin veren bir belge sunulduğunu kaydederek, "Bu bilgi, belgede adı geçmeyen Litvanya'ya iletildi, ancak bunun Litvanya'yı olumsuz etkileyeceği çok açık" ifadesini kullandı.
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rusya, kaliningrad, litvanya
Litvanyalı AB milletvekili: Litvanya üzerinden Kaliningrad'a transit geçiş konusunda Rusya kazandı
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Avrupa Parlamentosu Üyesi Petras Austrevicius, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu'nun (AK) Rusya'nın yaptırıma tabi malları AB üzerinden Kaliningrad'a taşımasına izin veren bir belge hazırladığını duyurdu.
Austrevicius, “Brüksel'de şu anda Kaliningrad'a transit geçiş konusunda ateşli tartışmalar var ve Rusya şu ana kadar kazanıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Austrevicius’a göre, malların Rusya'nın ana topraklarından Kaliningrad'a taşınması konusunda AB yapılarında bir dizi toplantı yapıldı.
Görüşmeler sırasında Litvanya önceki pozisyona bağlı kalma konusunda ısrar etti, ancak AB üyesi ülkelerden biri yaptırımların uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
AB'de konuya ilişkin tartışmaların sürdüğü ve şu ana kadar tarafların bir anlaşmaya varamadığını belirten Litvanyalı politikacı, toplantı sırasında, malların Birlik topraklarından “Rusya'dan Rusya'ya” taşınmasına izin veren bir belge sunulduğunu kaydederek, "Bu bilgi, belgede adı geçmeyen Litvanya'ya iletildi, ancak bunun Litvanya'yı olumsuz etkileyeceği çok açık" ifadesini kullandı.