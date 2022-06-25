https://tr.sputniknews.com/20220625/litvanyali-ab-milletvekili-litvanya-uzerinden-kaliningrada-transit-gecis-konusunda-rusya-kazandi-1057932142.html

Litvanyalı AB milletvekili: Litvanya üzerinden Kaliningrad'a transit geçiş konusunda Rusya kazandı

Litvanyalı AB milletvekili: Litvanya üzerinden Kaliningrad'a transit geçiş konusunda Rusya kazandı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Petras Austrevicius, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu'nun (AK) Rusya'nın yaptırıma tabi malları AB üzerinden... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T17:49+0300

2022-06-25T17:49+0300

2022-06-25T17:49+0300

dünya

rusya

kaliningrad

litvanya

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Austrevicius, “Brüksel'de şu anda Kaliningrad'a transit geçiş konusunda ateşli tartışmalar var ve Rusya şu ana kadar kazanıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Austrevicius’a göre, malların Rusya'nın ana topraklarından Kaliningrad'a taşınması konusunda AB yapılarında bir dizi toplantı yapıldı. Görüşmeler sırasında Litvanya önceki pozisyona bağlı kalma konusunda ısrar etti, ancak AB üyesi ülkelerden biri yaptırımların uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.AB'de konuya ilişkin tartışmaların sürdüğü ve şu ana kadar tarafların bir anlaşmaya varamadığını belirten Litvanyalı politikacı, toplantı sırasında, malların Birlik topraklarından “Rusya'dan Rusya'ya” taşınmasına izin veren bir belge sunulduğunu kaydederek, "Bu bilgi, belgede adı geçmeyen Litvanya'ya iletildi, ancak bunun Litvanya'yı olumsuz etkileyeceği çok açık" ifadesini kullandı.

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rusya, kaliningrad, litvanya