https://tr.sputniknews.com/20220625/mansur-yavastan-genclere-turkiyeden-gitmenizi-istemiyorum-cocuklar-1057911644.html
Mansur Yavaş'tan gençlere: Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar
Mansur Yavaş'tan gençlere: Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar
Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezuniyet töreninde gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Türkiye’den gitmenizi istemiyorum... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T00:57+0300
2022-06-25T00:57+0300
2022-06-25T00:58+0300
politika
mansur yavaş
türk hava kurumu (thk)
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.Törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_8f387504d2d503f84cd59da9946591f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mansur yavaş, türk hava kurumu (thk), ankara
Mansur Yavaş'tan gençlere: Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar
00:57 25.06.2022 (güncellendi: 00:58 25.06.2022) Abone ol
Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezuniyet töreninde gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.
Törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.
Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.