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Mansur Yavaş'tan gençlere: Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar
Mansur Yavaş'tan gençlere: Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar
Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezuniyet töreninde gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Türkiye’den gitmenizi istemiyorum... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T00:57+0300
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politika
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.Törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.
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mansur yavaş, türk hava kurumu (thk), ankara

Mansur Yavaş'tan gençlere: Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar

00:57 25.06.2022 (güncellendi: 00:58 25.06.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezuniyet töreninde gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.
Törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.
Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.
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