https://tr.sputniknews.com/20220625/rusya-savunma-bakanligi-severodonetsk-borovskoye-voronovo-ve-sirotino-tamamen-kurtarildi-1057939711.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk, Borovskoye, Voronovo ve Sirotino tamamen kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk, Borovskoye, Voronovo ve Sirotino tamamen kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birlikleri ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin Severodonetsk ve Borovskoye kentleri ile Voronovo ve... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T21:06+0300

2022-06-25T21:06+0300

2022-06-25T21:06+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair bilgileri verdi.Konaşenkov, düşmanın Severodonetsk'teki ‘Azot’ sanayi bölgesini bir direniş noktasına dönüştürme girişiminin engellendiğini belirterek, şunları ifade etti:Konaşenkov, Azot sanayi bölgesinin tümünün yanı sıra LHC sınırları içindeki Severskiy Donets'in sol yakasının halk milisleri tarafından kontrol edildiğini de sözlerine ekledi.

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rusya savunma bakanlığı, rusya, igor konaşenkov