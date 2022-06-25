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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220625/rusya-savunma-bakanligi-severodonetsk-borovskoye-voronovo-ve-sirotino-tamamen-kurtarildi-1057939711.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk, Borovskoye, Voronovo ve Sirotino tamamen kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk, Borovskoye, Voronovo ve Sirotino tamamen kurtarıldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birlikleri ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin Severodonetsk ve Borovskoye kentleri ile Voronovo ve... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T21:06+0300
2022-06-25T21:06+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair bilgileri verdi.Konaşenkov, düşmanın Severodonetsk'teki ‘Azot’ sanayi bölgesini bir direniş noktasına dönüştürme girişiminin engellendiğini belirterek, şunları ifade etti:Konaşenkov, Azot sanayi bölgesinin tümünün yanı sıra LHC sınırları içindeki Severskiy Donets'in sol yakasının halk milisleri tarafından kontrol edildiğini de sözlerine ekledi.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Severodonetsk, Borovskoye, Voronovo ve Sirotino tamamen kurtarıldı

21:06 25.06.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girSeverodonetsk - Ukrayna - Rusya - operasyon
Severodonetsk - Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birlikleri ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin Severodonetsk ve Borovskoye kentleri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim bölgelerinin tamamında kontrolü sağladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair bilgileri verdi.
Konaşenkov, düşmanın Severodonetsk'teki ‘Azot’ sanayi bölgesini bir direniş noktasına dönüştürme girişiminin engellendiğini belirterek, şunları ifade etti:

“Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birimleri, General Sergey Surovikin'in komutasındaki Rus birliklerinin desteğiyle gerçekleştirdikleri başarılı saldırı eylemleri sonucunda Severodonetsk ve Borovskoye kentleri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim bölgelerinin tamamını kurtardı.”

Konaşenkov, Azot sanayi bölgesinin tümünün yanı sıra LHC sınırları içindeki Severskiy Donets'in sol yakasının halk milisleri tarafından kontrol edildiğini de sözlerine ekledi.
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