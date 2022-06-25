https://tr.sputniknews.com/20220625/sihirli-annem-kinali-kar-dizilerinin-senaristi-gamze-ozer-hayatini-kaybetti-1057924527.html
'Sihirli Annem', 'Kınalı Kar' dizilerinin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti
'Sihirli Annem', 'Kınalı Kar' dizilerinin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti
Pek çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme alan Gamze Özer, 47 yaşında hayatını kaybetti. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T12:53+0300
2022-06-25T12:53+0300
2022-06-25T12:53+0300
yaşam
senaryo
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'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Kınalı Kar' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer, hayatını kaybetti.Genç kadının ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu. Çağlayan, "İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze… Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı…" mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
senaryo
'Sihirli Annem', 'Kınalı Kar' dizilerinin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti
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Pek çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme alan Gamze Özer, 47 yaşında hayatını kaybetti.
'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Kınalı Kar' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer, hayatını kaybetti.
Genç kadının ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu.
Çağlayan, "İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze… Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı…" mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.