https://tr.sputniknews.com/20220625/sihirli-annem-kinali-kar-dizilerinin-senaristi-gamze-ozer-hayatini-kaybetti-1057924527.html

'Sihirli Annem', 'Kınalı Kar' dizilerinin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

'Sihirli Annem', 'Kınalı Kar' dizilerinin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmin senaryosunu kaleme alan Gamze Özer, 47 yaşında hayatını kaybetti. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:53+0300

2022-06-25T12:53+0300

2022-06-25T12:53+0300

yaşam

senaryo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057924623_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_4df2f97acaaed125804d26fba3f0cee5.jpg

'Sihirli Annem', 'Acemi Cadı', 'Kınalı Kar' ve 'Hanımın Çiftliği' gibi dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer, hayatını kaybetti.Genç kadının ölümünü Armağan Çağlayan duyurdu. Çağlayan, "İnsanın nutku tutuluyor, inanamıyorum. Ahhhhh Gamze… Ahhhhhhh…. Sihirli Annem yetim kaldı…" mesajını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senaryo