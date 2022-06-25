Türkiye’nin en büyük 'Klasik Otomobil Festivali' başladı

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Festival hakkında bilgiler veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı,

"Türkiye Klasik Otomobil Festivali’ni Başkent Millet Bahçesi’nde düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından otomobiller geldi. 400’den fazla otomobil var burada. İnsanlar bu ortamı görmeye başladılar. Her yaştan insan bu keyifli ortamı görmeye geldi. Çok farklı kategoriden araçlarımız var. Keyifli bir ortam var burada. Burada çeşitli aktiviteler yapıyor hafta sonları. Onlardan bir tanesi de Türkiye Klasik Otomobil Festivali. Bütün Ankaralıları bu keyifli ortamı görmeye davet ediyoruz. Herkesi burayı görmeye ve keyfini çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.