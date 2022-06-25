Türkiye’nin en büyük 'Klasik Otomobil Festivali' başladı

Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’nin en büyük 'Klasik Otomobil Festivali', Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirmeye başladı.
Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’nin en büyük 'Klasik Otomobil Festivali', Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirmeye başladı.
Birbirinden farklı modellerde, renklerde, özelliklerde olan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından gelen 400’den fazla klasik otomobilin yer aldığı festivalin açılışı otomobil severlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Birbirinden farklı modellerde, renklerde, özelliklerde olan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından gelen 400’den fazla klasik otomobilin yer aldığı festivalin açılışı otomobil severlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Festivalin en yaşlısı 1927 model tahta tekerli araç, 1980'li yıllarda ABD'de çekilen Kara Şimşek dizisinin KITT adlı otomobili ve Yeşilçam filmlerine konu olmuş birçok klasik otomobil ise festivalin gözdesi haline geldi.
Festivalin en yaşlısı 1927 model tahta tekerli araç, 1980'li yıllarda ABD'de çekilen Kara Şimşek dizisinin KITT adlı otomobili ve Yeşilçam filmlerine konu olmuş birçok klasik otomobil ise festivalin gözdesi haline geldi.
Festival hakkında bilgiler veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı,
"Türkiye Klasik Otomobil Festivali’ni Başkent Millet Bahçesi’nde düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından otomobiller geldi. 400’den fazla otomobil var burada. İnsanlar bu ortamı görmeye başladılar. Her yaştan insan bu keyifli ortamı görmeye geldi. Çok farklı kategoriden araçlarımız var. Keyifli bir ortam var burada. Burada çeşitli aktiviteler yapıyor hafta sonları. Onlardan bir tanesi de Türkiye Klasik Otomobil Festivali. Bütün Ankaralıları bu keyifli ortamı görmeye davet ediyoruz. Herkesi burayı görmeye ve keyfini çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.
Festival hakkında bilgiler veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı,
"Türkiye Klasik Otomobil Festivali’ni Başkent Millet Bahçesi’nde düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından otomobiller geldi. 400’den fazla otomobil var burada. İnsanlar bu ortamı görmeye başladılar. Her yaştan insan bu keyifli ortamı görmeye geldi. Çok farklı kategoriden araçlarımız var. Keyifli bir ortam var burada. Burada çeşitli aktiviteler yapıyor hafta sonları. Onlardan bir tanesi de Türkiye Klasik Otomobil Festivali. Bütün Ankaralıları bu keyifli ortamı görmeye davet ediyoruz. Herkesi burayı görmeye ve keyfini çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.
Festivale gelen ziyaretçiler genellikle klasik otomobillerin yakıt ve bakım masrafından yakındı.
Festivale gelen ziyaretçiler genellikle klasik otomobillerin yakıt ve bakım masrafından yakındı.