https://tr.sputniknews.com/20220626/acun-ilicali-ozan-tufan-bize-tanrinin-bir-armagani-bizim-icin-her-seyini-vereceginden-eminim-1057954231.html

Acun Ilıcalı: Ozan Tufan bize Tanrı'nın bir armağanı, bizim için her şeyini vereceğinden eminim

Acun Ilıcalı: Ozan Tufan bize Tanrı'nın bir armağanı, bizim için her şeyini vereceğinden eminim

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, özel bir röportaj vererek transfer için açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Ozan Tufan, çok... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T11:59+0300

2022-06-26T11:59+0300

2022-06-26T11:59+0300

spor

ozan tufan

hull city

acun ilıcalı

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Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi Hull Daily Mail'e konuştu.‘Yüz metrenin sonundayız’Transferler için açıklama yapan Ilıcalı, "Yüz metrenin sonundayız, bazı isimleri bitirmeye çok yakınız, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç var" dedi."Transferle ilgili farklı oyuncularla 10 kez görüşme yaptım ve şu an çok iyi bir takıma sahip olmaya yaklaşıyoruz" yorumunu yapan İngiliz ekibinin başkanı, "Adama Traore, çok iyi bir oyuncu ve ülkesi için sadece 3 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi. Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Allah'ın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu."Hayalini kurduğum isimlerin yüzde 90'ı bizim takımda olacak" diyen Acun Ilıcalı, "Bu söylemesi kolay bir şey ancak günde 6-7 saatimi telefonda transfer görüşmesi yaparak geçiriyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220625/ozan-tufan-hull-cityde--1057942567.html

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ozan tufan, hull city, acun ilıcalı