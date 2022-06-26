Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220626/acun-ilicali-ozan-tufan-bize-tanrinin-bir-armagani-bizim-icin-her-seyini-vereceginden-eminim-1057954231.html
Acun Ilıcalı: Ozan Tufan bize Tanrı'nın bir armağanı, bizim için her şeyini vereceğinden eminim
Acun Ilıcalı: Ozan Tufan bize Tanrı'nın bir armağanı, bizim için her şeyini vereceğinden eminim
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, özel bir röportaj vererek transfer için açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Ozan Tufan, çok... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T11:59+0300
2022-06-26T11:59+0300
spor
ozan tufan
hull city
acun ilıcalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052945719_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_4761a0c43bdfc8391c6cccce30a2cf0c.jpg
Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi Hull Daily Mail'e konuştu.‘Yüz metrenin sonundayız’Transferler için açıklama yapan Ilıcalı, "Yüz metrenin sonundayız, bazı isimleri bitirmeye çok yakınız, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç var" dedi."Transferle ilgili farklı oyuncularla 10 kez görüşme yaptım ve şu an çok iyi bir takıma sahip olmaya yaklaşıyoruz" yorumunu yapan İngiliz ekibinin başkanı, "Adama Traore, çok iyi bir oyuncu ve ülkesi için sadece 3 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi. Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Allah'ın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu."Hayalini kurduğum isimlerin yüzde 90'ı bizim takımda olacak" diyen Acun Ilıcalı, "Bu söylemesi kolay bir şey ancak günde 6-7 saatimi telefonda transfer görüşmesi yaparak geçiriyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220625/ozan-tufan-hull-cityde--1057942567.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052945719_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_e4867e582570f0df36e0a3e8c0e854c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ozan tufan, hull city, acun ilıcalı

Acun Ilıcalı: Ozan Tufan bize Tanrı'nın bir armağanı, bizim için her şeyini vereceğinden eminim

11:59 26.06.2022
© Twitter/Acun IlıcalıAcun Ilıcalı, Hull City
Acun Ilıcalı, Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Twitter/Acun Ilıcalı
Abone olTelegram
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, özel bir röportaj vererek transfer için açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Tanrı'nın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim" dedi.
Hull City'nin başkanı ve sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi Hull Daily Mail'e konuştu.

‘Yüz metrenin sonundayız’

Transferler için açıklama yapan Ilıcalı, "Yüz metrenin sonundayız, bazı isimleri bitirmeye çok yakınız, bazıları için biraz daha zamana ihtiyaç var" dedi.
"Transferle ilgili farklı oyuncularla 10 kez görüşme yaptım ve şu an çok iyi bir takıma sahip olmaya yaklaşıyoruz" yorumunu yapan İngiliz ekibinin başkanı, "Adama Traore, çok iyi bir oyuncu ve ülkesi için sadece 3 ay önce Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi. Ozan Tufan'a özel bir yer vermeliyim çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyiyor, onu Fenerbahçe ve Milli Takım'da her şeyini verirken görmek büyük bir zevkti. Milli Takım'da 60'tan fazla kez forma giydi. Ozan Tufan, çok kaliteli bir futbolcu. O bize Allah'ın bir armağanı ve bizim için her şeyini vereceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu.
"Hayalini kurduğum isimlerin yüzde 90'ı bizim takımda olacak" diyen Acun Ilıcalı, "Bu söylemesi kolay bir şey ancak günde 6-7 saatimi telefonda transfer görüşmesi yaparak geçiriyorum" diye konuştu.
Ozan Tufan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
SPOR
Ozan Tufan, Hull City'de
Dün, 23:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала