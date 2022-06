https://tr.sputniknews.com/20220626/biden-ve-johnson-g7-zirvesinde-rus-altini-ithalatina-yasak-karari-aciklanacak-1057954639.html

Biden ve Johnson: G7 zirvesinde Rus altını ithalatına yasak kararı açıklanacak

Biden ve Johnson: G7 zirvesinde Rus altını ithalatına yasak kararı açıklanacak

ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 zirvesi Almanya'da başladı. Biden ve Johnson, yeni çıkarılan veya rafine edilen Rus... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T14:02+0300

2022-06-26T14:02+0300

2022-06-26T14:43+0300

ukrayna krizi

rusya

ekonomi

yaptırım

altın

g7

yasak

ithalat

joe biden

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103756/72/1037567246_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_28ba88e8b7435cbcf4420f42377f2205.jpg

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda başlayan ve 28 Haziran'a dek devam edecek olan G7 liderler zirvesinin gündemini Ukrayna krizi, Rusya'ya yaptırımlar, bunun neden olduğu enerji fiyatlarındaki rekor artış, yüksek enflasyon ve stagflasyon riski oluşturuyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik ilişkiler Koordinatörü John Kirby'nin zirvede liderlerin 'kendi ekonomilerini artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisinden korurken Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları sıkılaştırmanın yollarını tartışacağı' açıklamasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın diğer liderlerden Rusya'dan yeni altın ithalatının yasaklanmasını talep edeceği basına yansıdı. Biden: Rusya için on milyarlarca dolarlık ihracat geliri demekNitekim Biden, "G7 olarak hep birlikte Rusya için on milyarlarca dolarlık büyük bir ihracat geliri olan Rus altınının ithalatını yasaklayacağımızı açıklayacağız" diye tweetledi. BoJo: Putin'in savaş makinesini kalbinden vuracakBritanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo) da zirveye girişte Rus altınını yasaklama kararı alınacağını doğruladı. Bunun 'Putin'in savaş makinesini kalbinden vuracağını' iddia eden BoJo, "Putin rejimini tümden finansmansız bırakmamız gerekiyor. Britanya ile müttefiklerinin yaptığı tam da budur" dedi. Öncesinde yasal olarak satın alınanları kapsamıyorHaberlere göre G7 zirvesinde açıklanacak yaptırım, yasak yürürlüğe girdikten sonra çıkarılan veya rafine edilen altınlara yönelik olacak, halihazırda edinilmiş altınları kapsamayacak. İthalat yasağı uygulanmadan önce yasal olarak satın alınan Rus altınına kısıtlamalar getirme planı yokBloomberg'e konuşan plandan haberdar bir kaynak, yasağın Rusya'dan ilk kez çıkan altın için geçerli olacağını ve ABD Hazinesi tarafından salı günü yürürlüğe sokulmasının beklendiğini belirtti. Washington, nisan ayında ABD'lilerin Rusya Merkez Bankası, Ulusal Varlık Fonu ve Maliye Bakanlığı ile altınla ilgili işlemde bulunmasını yasaklamıştı.'Moskova'nın dünya çapında gelir elde etme potansiyeline darbe'Britanya hükümetinin bugünkü açıklamasında "Bu önlem küresel erişime sahip olacağından ve resmi uluslararası pazarları emtiaya kapatacağından, Moskova'nın dünya çapında gelir elde etme potansiyeli üzerinde büyük bir etki yaratacak" iddiasında bulunuldu. Açıklamada, yasağın 'Londra'nın metal ticaretindeki merkezi rolü tarafından desteklendiği' belirtildi. 'Londra ve New York'tan tamamen kopuş anlamına geliyor'BBC, bunu, "Batı yaptırımları, Avrupa ve ABD pazarlarını dünyanın en büyük ikinci külçe madencisinden altın alımına büyük ölçüde kapatmış olsa da, G7'nin hamlesinin Rusya'yı dünyanın en büyük iki ticaret merkezi olan Londra ve New York'tan tamamen koparması bekleniyor" diye yorumladı. Ancak Rusya'nın altını doğrudan rafinerilere satma veya Çin, Hindistan ve Ortadoğu gibi ne yaptırımları destekleyen ne de G7'nin parçası olan yeni alıcılar arama gibi seçenekleri var.Geçen yıl Londra'ya 15.4 milyar dolarlık Rus altını geldiBM Comtrade verilerine göre, geçen yıl Londra'ya gelen 15.4 milyar dolarlık Rus altını, Britanya'nın altın ithalatının yüzde 28'ini oluşturuyordu. Ama BBC'ye göre Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna operasyonundan beri Rusya'dan Londra'ya altın nakli neredeyse sıfıra indi. Piyasanın standartlarını belirleyen Londra Külçe Piyasası Birliği, mart ayında Rus altın rafinerilerini akredite listesinden çıkardı. Sırada AB varBu hafta başında Reuters, AB liderlerinin Rusya'ya yönelik 7. yaptırım paketine altını katmayı değerlendirdiklerini duyurdu. Ancak ajansın kaynağı, bunun altın ithalatı mı, ihracatı mı, yoksa her ikisini birden mi kapsayacağını netleştirmedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ekonomi, yaptırım, altın, g7, yasak, ithalat, joe biden, boris johnson