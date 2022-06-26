https://tr.sputniknews.com/20220626/celenk-turkiyede-erkekler-kendi-kaderini-yazarken-kadinlar-kendileri-icin-yazilmis-kaderi-yasiyor-1057982723.html
Çelenk: Türkiye'de erkekler kendi kaderini yazarken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderi yaşıyor
Çelenk: Türkiye'de erkekler kendi kaderini yazarken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderi yaşıyor
Yazar Çelenk, “Türkiye’de erkekler kendi kaderlerini yazarken, kendi kararlarını verirken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderlerini yaşıyorlar” dedi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T23:49+0300
2022-06-26T23:49+0300
2022-06-27T12:31+0300
gündem dişi
yazar
kadın
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Çelenk: Türkiye'de erkekler kendi kaderini yazarken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderi yaşıyor
Çelenk: Türkiye'de erkekler kendi kaderini yazarken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderi yaşıyor
Yazar Fatma Çelenk, ‘Bildiğin Gibi Değil’ adlı romanıyla Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Çelenk, romanına ilişkin “Erkekler Türkiye’de kendi kaderlerini yazarken, kendi kararlarını verirken; kadınlar, kendileri için yazılmış kaderlerini yaşıyorlar. Benim roman karakterim Ferhunde de bu çizgiyi çok zorlayan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bırakın elli sene önceyi, günümüzde bile kadınların birer birey olması, kendi ayakları üzerinde durması bugün bile konuştuğumuz konulardan biri” dedi.Çelenk, “Türkiye’nin (yakın tarihinin) getirmiş olduğu bazı sıkıntılarımız var. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Bunlar çocuk gelinler, kumalık- evliliğin üzerine bir başka kadınla evlenme, çeşitli tacizler… Bunlar insanların hayatında ömür boyu iz bırakabilecek noktalar. Fikir ayrılıklarından doğan zorlu hayat mücadeleleri, ekonomik koşullar, siyasi boşluklar… Bugün bir çok konunun halen konuşulduğunu görüyoruz: Kadın konusu, eşitlik konusu, ekonomik istikrarsızlık. Bunlar, umutlu-umutsuz olma gibi doğrudan bizim duygularımıza hitap ediyor” şeklinde konuştu.Geçmiş ile bugünün iç içe yaşandığı ‘Göründüğü Gibi Değil’de Fatma Çelenk, kahramanlarının görünüşteki sıradan yaşamlarını okura sunmasının yanı sıra ülkemizin ekonomik ve siyasal mücadelelerle biçimlenen son elli yılını da sade ve akıcı bir dille aktarıyor.
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
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yazar, kadın, аудио
Çelenk: Türkiye'de erkekler kendi kaderini yazarken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderi yaşıyor
23:49 26.06.2022 (güncellendi: 12:31 27.06.2022) Abone ol
Yazar Çelenk, “Türkiye’de erkekler kendi kaderlerini yazarken, kendi kararlarını verirken, kadınlar kendileri için yazılmış kaderlerini yaşıyorlar” dedi.
Yazar Fatma Çelenk, ‘Bildiğin Gibi Değil’ adlı romanıyla Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Çelenk, romanına ilişkin “Erkekler Türkiye’de kendi kaderlerini yazarken, kendi kararlarını verirken; kadınlar, kendileri için yazılmış kaderlerini yaşıyorlar. Benim roman karakterim Ferhunde de bu çizgiyi çok zorlayan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bırakın elli sene önceyi, günümüzde bile kadınların birer birey olması, kendi ayakları üzerinde durması bugün bile konuştuğumuz konulardan biri” dedi.
Çelenk, “Türkiye’nin (yakın tarihinin) getirmiş olduğu bazı sıkıntılarımız var. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Bunlar çocuk gelinler, kumalık- evliliğin üzerine bir başka kadınla evlenme, çeşitli tacizler… Bunlar insanların hayatında ömür boyu iz bırakabilecek noktalar. Fikir ayrılıklarından doğan zorlu hayat mücadeleleri, ekonomik koşullar, siyasi boşluklar… Bugün bir çok konunun halen konuşulduğunu görüyoruz: Kadın konusu, eşitlik konusu, ekonomik istikrarsızlık. Bunlar, umutlu-umutsuz olma gibi doğrudan bizim duygularımıza hitap ediyor” şeklinde konuştu.
Geçmiş ile bugünün iç içe yaşandığı ‘Göründüğü Gibi Değil’de Fatma Çelenk, kahramanlarının görünüşteki sıradan yaşamlarını okura sunmasının yanı sıra ülkemizin ekonomik ve siyasal mücadelelerle biçimlenen son elli yılını da sade ve akıcı bir dille aktarıyor.