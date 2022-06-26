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Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler
Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler
Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması ilgi uyandırdı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T15:02+0300
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eskişehir
işaret
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mezar taşı
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Odunpazarı Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenleri şaşırttı.Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması dikkat çekiyor.Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat' ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.
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eskişehir, işaret, mezar taşı

Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler

15:02 26.06.2022 (güncellendi: 15:05 26.06.2022)
© İHAEskişehir'de mezar taşlarına işaret
Eskişehir'de mezar taşlarına işaret - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© İHA
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Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması ilgi uyandırdı.
Odunpazarı Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenleri şaşırttı.
Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması dikkat çekiyor.
Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat' ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.
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