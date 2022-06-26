https://tr.sputniknews.com/20220626/eskisehirde-mezar-taslarini-isaretlediler-1057962304.html

Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler

Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması ilgi uyandırdı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T15:02+0300

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eskişehir

işaret

türkiye

mezar taşı

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Odunpazarı Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenleri şaşırttı.Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması dikkat çekiyor.Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat' ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.

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eskişehir, işaret, mezar taşı