https://tr.sputniknews.com/20220626/eskisehirde-mezar-taslarini-isaretlediler-1057962304.html
Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler
Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler
Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması ilgi uyandırdı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T15:02+0300
2022-06-26T15:02+0300
2022-06-26T15:05+0300
eskişehir
işaret
türkiye
mezar taşı
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Odunpazarı Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenleri şaşırttı.Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması dikkat çekiyor.Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat' ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.
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eskişehir, işaret, mezar taşı
Eskişehir’de mezar taşlarını işaretlediler
15:02 26.06.2022 (güncellendi: 15:05 26.06.2022) Abone ol
Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Mezarlığı’nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması ilgi uyandırdı.
Odunpazarı Mezarlığı’nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenleri şaşırttı.
Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması dikkat çekiyor.
Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat' ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.