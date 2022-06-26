https://tr.sputniknews.com/20220626/fransa-turkiye-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligi-icin-secimini-yapsin--1057971621.html
Fransa: Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için seçimini yapsın
Fransa: Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için seçimini yapsın
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda seçim yapması gerektiği ifade edildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T23:36+0300
2022-06-26T23:36+0300
2022-06-26T23:36+0300
fransa
türkiye
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053329166_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ac1796a838692c982f5404d63752d7a4.jpg
Fransız basınına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ”NATO ile ilgili sorumlulukları karşısında seçimini yapmak Türkiye'ye kalmış. İttifakı güçlendirmek mi istiyor yoksa ona karşı mı? Bu da onun bir NATO üyesi olarak davranışlarıyla ilgili soruları beraberinde gündeme getirecek” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu söyleyen Colonna, “Finlandiya ve İsveç tarihi bir seçim yaptı. Her iki ülkenin de NATO'da olması Avrupa'daki güvenliğimiz için bir artı olacak. Bu iki ülke, Türkiye ile müzakerelerde çaba gösteriyor.” ifadesini kullandı.
fransa
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053329166_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_33488ac1ed1410cc4424987ace464111.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, türkiye, isveç, finlandiya
Fransa: Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için seçimini yapsın
Abone ol
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda seçim yapması gerektiği ifade edildi.
Fransız basınına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ”NATO ile ilgili sorumlulukları karşısında seçimini yapmak Türkiye'ye kalmış. İttifakı güçlendirmek mi istiyor yoksa ona karşı mı? Bu da onun bir NATO üyesi olarak davranışlarıyla ilgili soruları beraberinde gündeme getirecek” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu söyleyen Colonna, “Finlandiya ve İsveç tarihi bir seçim yaptı. Her iki ülkenin de NATO'da olması Avrupa'daki güvenliğimiz için bir artı olacak. Bu iki ülke, Türkiye ile müzakerelerde çaba gösteriyor.” ifadesini kullandı.