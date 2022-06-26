https://tr.sputniknews.com/20220626/istanbul-bagcilarda-yasadisi-gocmenlerin-kaldigi-eve-baskin-47-kisi-yakalandi-1057953264.html
İstanbul Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı
İstanbul Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kayıt dışı göçmenlerin saklandığı bir eve düzenlenen operasyonda, farklı milliyetlere mensup 47 kişi yakalandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T11:18+0300
2022-06-26T11:18+0300
2022-06-26T11:19+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
kaçak göçmen
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Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kaçak göçmenlerin barındığı tespit edildi. Söz konusu eve dün gece saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Baskında farklı milliyetlere mensup toplam 47 kayıt dışı göçmen yakalandı. Evini kaçak göçmenlere kiraya verdiği belirlenen O.K. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin Yunanistan’a gitmek için ikamette toplandıkları belirlendi. O.K. hakkında 'İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancılara Gayrimenkulü Kiralamak' suçundan toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. Evi kaçak kişilere kiraya veren O.K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Yasadışı bir Yabancıya İmkân Sağlama” suçundan dün adli makamlara sevk edildi. Zanlı, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.
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istanbul, bağcılar, kaçak göçmen
İstanbul Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı
11:18 26.06.2022 (güncellendi: 11:19 26.06.2022) Abone ol
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kayıt dışı göçmenlerin saklandığı bir eve düzenlenen operasyonda, farklı milliyetlere mensup 47 kişi yakalandı.
Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir kaçak göçmenlerin barındığı tespit edildi.
Söz konusu eve dün gece saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi.
Baskında farklı milliyetlere mensup toplam 47 kayıt dışı göçmen yakalandı.
Evini kaçak göçmenlere kiraya verdiği belirlenen O.K. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan incelemede düzensiz göçmenlerin Yunanistan’a gitmek için ikamette toplandıkları belirlendi.
O.K. hakkında 'İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancılara Gayrimenkulü Kiralamak' suçundan toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Evi kaçak kişilere kiraya veren O.K., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Yasadışı bir Yabancıya İmkân Sağlama” suçundan dün adli makamlara sevk edildi.
Zanlı, adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.