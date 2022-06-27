https://tr.sputniknews.com/20220627/antalyada-polis-ve-zabitadan-geri-donusum-depolarina-baskin-1057987351.html

Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın

Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın

Antalya'da kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının geri dönüşüm depolarına baskın yapıldı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T13:21+0300

2022-06-27T13:21+0300

2022-06-27T13:21+0300

türkiye

antalya

kağıt toplayıcıları

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Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı.Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı.Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı.20 kamyon atık toplandıBazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.

türkiye

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antalya, kağıt toplayıcıları