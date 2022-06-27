Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/antalyada-polis-ve-zabitadan-geri-donusum-depolarina-baskin-1057987351.html
Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın
Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın
Antalya'da kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının geri dönüşüm depolarına baskın yapıldı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:21+0300
2022-06-27T13:21+0300
türkiye
antalya
kağıt toplayıcıları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057987200_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_0045a561685cb74fe0a3da6527463dc7.jpg
Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı.Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı.Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı.20 kamyon atık toplandıBazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057987200_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_b6ab6f1c8154ea9f3b8c34f470b367ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, kağıt toplayıcıları

Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın

13:21 27.06.2022
© DHAAntalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın
Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Antalya'da kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının geri dönüşüm depolarına baskın yapıldı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.
Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı.
Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı.

20 kamyon atık toplandı

Bazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала