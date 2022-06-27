https://tr.sputniknews.com/20220627/antalyada-polis-ve-zabitadan-geri-donusum-depolarina-baskin-1057987351.html
Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın
Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın
Antalya'da kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının geri dönüşüm depolarına baskın yapıldı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:21+0300
2022-06-27T13:21+0300
2022-06-27T13:21+0300
türkiye
antalya
kağıt toplayıcıları
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Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı.Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı.Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı.20 kamyon atık toplandıBazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.
türkiye
antalya
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antalya, kağıt toplayıcıları
Antalya'da polis ve zabıtadan geri dönüşüm depolarına baskın
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Antalya'da kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının geri dönüşüm depolarına baskın yapıldı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.
Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı.
Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı.
20 kamyon atık toplandı
Bazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.