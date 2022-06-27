https://tr.sputniknews.com/20220627/bakan-yanik-basvurulari-baslayan-turkiye-aile-destek-programinin-detaylarini-paylasti-1058016310.html

Bakan Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

Bakan Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan, daha önce... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T23:01+0300

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Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.Derya Yanık, paylaşımında, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı" ifadelerini kullandı.Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220109/aile-ve-sosyal-politikalar-bakani-yanik-dogalgaz-destegine-iliskin-tarih-verdi-1052558741.html

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derya yanık, akp, ak parti, aile, destek, hane, tl