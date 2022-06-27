https://tr.sputniknews.com/20220627/bakanlar-yanik-kurum-soylu-kirisci-ve-karaismailoglu-selden-etkilenen-bolgelere-gidiyor--1058009671.html
Bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelere gidiyor
Bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelere gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T20:51+0300
2022-06-27T20:51+0300
2022-06-27T20:51+0300
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recep tayyip erdoğan
Bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelere gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor