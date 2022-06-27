https://tr.sputniknews.com/20220627/diyanet-isleri-baskani-erbas-turkiyede-her-yil-600-cami-ibadete-aciliyor-1057974490.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'de her yıl 600 cami ibadete açılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'de her yıl 600 cami ibadete açılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de her yıl 600 caminin ibadete açıldığını, bunun ülke için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Erbaş, camilerin... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T01:32+0300

2022-06-27T01:32+0300

2022-06-27T01:32+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

cami

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Ali Erbaş, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından yaptırılan Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekci Camisi'nin temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı.Dini yüksek ihtisas merkezlerinde imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticisi adaylarını eğiteceklerini, adayların sınavlarda başarılı olmaları halinde atanacağını ifade eden Erbaş, bunun gelecekte sadece ülkeye değil insanlığa da katkısının çok büyük olacağını aktardı.Erbaş, Türkiye'de 150 bine yakın hocayla 90 bin camide ve 40 bine yakın Kur'an kursunda doğru dini bilgiyi öğretmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:Türkiye'de her yıl 600 caminin ibadete açıldığını, bunun ülke için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Erbaş, Nihat Zeybekci Camisi'nin de ibadet ve eğitimin yanında önemli bir kucaklaşmaya, birliğe, beraberliğe vesile olacağını dile getirdi.'Camilerimizi mektep haline getirmek istiyoruz'Camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler olmadığını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:Erbaş, üniversitelerdeki eksik olan camilerin hızla tamamlandığını, bu konuda rektörlerin taleplerinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.Caminin yapımı üstlenen eski bakan Nihat Zeybekci ise bu süreçte kendisine destek veren ailesine ve diğer ilgililere teşekkür etti.Konuşmaların ve Erbaş'ın yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı.

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, cami