https://tr.sputniknews.com/20220627/edirnede-yakalanan-227-gocmen-sinir-disi-edilecek-1058018898.html
Edirne'de yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilecek
Edirne'de yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilecek
Edirne'de yakalanan 227 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T23:50+0300
2022-06-27T23:50+0300
2022-06-27T23:54+0300
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afgan
afganistan
göçmen
sınır dışı
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Edirne'de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220626/bakan-soylu-suriyeli-gocmenlerle-kacak-gocmenleri-karistirmak-yanlistir-1057968373.html
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edirne, afgan, afganistan, göçmen, sınır dışı
Edirne'de yakalanan 227 göçmen sınır dışı edilecek
23:50 27.06.2022 (güncellendi: 23:54 27.06.2022) Abone ol
Edirne'de yakalanan 227 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi.
Edirne'de yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi.
Afgan göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.