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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T16:18+0300
2022-06-27T17:08+0300
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Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan İli, İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetini Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliği nedeniyle durdurdu. Benzeri olayların yaşanmaması için de ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.Erzincan İli, İliç ilçesinde bulunan altın madeninin faaliyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu. İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu’na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.Analiz çalışmaları devam ediyorBakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek. Bakanlık, firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulamış ve gerekli analizleri yapmak üzere numuneler toplamıştı.
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erzincan, siyanür, maden

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

16:18 27.06.2022 (güncellendi: 17:08 27.06.2022)
© İHAerzincan
erzincan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu.
Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan İli, İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetini Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliği nedeniyle durdurdu.
Benzeri olayların yaşanmaması için de ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.
Erzincan İli, İliç ilçesinde bulunan altın madeninin faaliyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durduruldu. İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu’na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Analiz çalışmaları devam ediyor

Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.
Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek. Bakanlık, firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulamış ve gerekli analizleri yapmak üzere numuneler toplamıştı.
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