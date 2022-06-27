İBB'nin metrobüs hattındaki yolları yenileme çalışması başladı: Eylül'de son bulacak

"26 Haziran Pazar gecesi Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlayacak çalışmanın eylülde bitmesi hedefleniyor. Okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde ulaşımının aksamaması için tüm birimler çalışmalarını gece-gündüz devam ettiriyor. Özel reçeteli beton kaplama geceleri metrobüs hattına dökülecek. Gündüz saatlerinde yoldaki diğer çalışmalar devam ederek okulların açılacağı tarihe kadar bitirilecek. Bayramda da çalışmalar devam edecek. Yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometre hatta metrobüs yolcularının sıkıntı yaşamaması için önlemler alındı. D-100 kara yolunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesintiye uğramayacak."