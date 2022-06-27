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Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ve Suudi Arabistan'a: Bizim kırmızı çizgilerimiz var, hesabımız kapanmadı
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ve Suudi Arabistan'a: Bizim kırmızı çizgilerimiz var, hesabımız kapanmadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı dış politika üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, İsrail ve Suudi... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-27T01:25+0300
politika
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
suudi arabistan
israil
mavi marmara
kaşıkçı cinayeti
cemal kaşıkçı cinayeti
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Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu’nun ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu, suudi arabistan, israil, mavi marmara, kaşıkçı cinayeti, cemal kaşıkçı cinayeti

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail ve Suudi Arabistan'a: Bizim kırmızı çizgilerimiz var, hesabımız kapanmadı

01:25 27.06.2022
© AAKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı dış politika üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, İsrail ve Suudi Arabistan'a "hesabımız kapanmadı" mesajını verirken; Yunanistan için de "Kuvayı Milliye’yi iyi bilir." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu’nun ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
"Mavi Marmara’da şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret ettim. Amacım iktidarımızda bu konuyla ilgili tutumumuzu bizzat Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine bildirmekti. Bölgede söz sahibi ve akılcı (kapalı kapılar ardında) diplomasi yeteneği olan Türkiye’ye inanıyorum. Ancak kırmızı çizgilerimiz vardır. Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım, bu mesele bizim için kapanmış değildir. Ayrıca vatanımıza gelen Bin Selman’a da bir çift sözüm var. Topraklarımızda cinayet işlemenin de bedeli vardır. Kendisiyle de hesabımız kapanmamıştır. Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedelini kendisine ödetilecektir. Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda da çok netim. Yunanistan Kuvayı Milliye’yi iyi bilir. Rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da iyi bilir. Erdoğan ile kayıkçı kavgası yapmaya devam etsinler, az kaldı. O zaman konuşuruz adaları silahlandırıp, vatandaşımıza silah doğrultmayı."
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