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https://tr.sputniknews.com/20220627/kolombiyada-boga-guresi-festivalinde-tribun-coktu-5-kisi-oldu-500u-askin-kisi-yaralandi-1057973309.html
Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı
Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı
Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T00:39+0300
2022-06-27T00:51+0300
dünya
kolombiya
boğa güreşi
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Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu.Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı.Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.
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kolombiya, boğa güreşi

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı

00:39 27.06.2022 (güncellendi: 00:51 27.06.2022)
© REUTERS / Susana Veraİspanya/ Boğa güreşi - Matador
İspanya/ Boğa güreşi - Matador - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© REUTERS / Susana Vera
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Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı.
Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü.
Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu.
Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı.
Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.
Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.
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