Mersin'de TIR üzerinde 'yürüyen defile'

© İHAMezitli Belediyesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan ve ağaç dallarıyla süslenen TIR, Babil kavşağından Adnan Menderes Bulvarı boyunca belli noktalarda konaklayarak mankenlerin sunumlarını yapmasını sağladı.
1/5
© İHA
Mezitli Belediyesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan ve ağaç dallarıyla süslenen TIR, Babil kavşağından Adnan Menderes Bulvarı boyunca belli noktalarda konaklayarak mankenlerin sunumlarını yapmasını sağladı.
© İHAHilton Kavşağı’na kadar devam eden yürüyen defile vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
2/5
© İHA
Hilton Kavşağı’na kadar devam eden yürüyen defile vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
© İHAGüzel havanın tadını çıkarmak amacıyla sahillere akın eden Mersinlilerin şaşkın ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler özel kıyafetleri ile poz vererek Mersinlileri Soli Güneş Festivaline davet etti.
3/5
© İHA
Güzel havanın tadını çıkarmak amacıyla sahillere akın eden Mersinlilerin şaşkın ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler özel kıyafetleri ile poz vererek Mersinlileri Soli Güneş Festivaline davet etti.
© İHAAraçlarıyla trafikte seyredenlerin ve yürüyüş yapanların bir anda mankenleri karşılarında görmeleri ilginç görüntülerin de yaşanmasına yol açtı.
4/5
© İHA
Araçlarıyla trafikte seyredenlerin ve yürüyüş yapanların bir anda mankenleri karşılarında görmeleri ilginç görüntülerin de yaşanmasına yol açtı.
© İHAİlk şaşkınlığı atmalarının ardından el sallayan, fotoğraf çeken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
5/5
© İHA
İlk şaşkınlığı atmalarının ardından el sallayan, fotoğraf çeken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.