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Mersin'de TIR üzerinde 'yürüyen defile'
Mersin'de TIR üzerinde 'yürüyen defile'
Mersin'de 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali, bir ilke sahne oldu. Türkiye'nin en ünlü mankenleri, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın koleksiyonunda yer... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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Mersin'de TIR üzerinde 'yürüyen defile'

13:58 27.06.2022 (güncellendi: 14:03 27.06.2022)
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Mersin'de 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali, bir ilke sahne oldu. Türkiye'nin en ünlü mankenleri, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın koleksiyonunda yer alan kıyafetleri tır kasasında Adnan Menderes Bulvarı boyunca yürüyen defile ile sergiledi.
© İHAMezitli Belediyesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan ve ağaç dallarıyla süslenen TIR, Babil kavşağından Adnan Menderes Bulvarı boyunca belli noktalarda konaklayarak mankenlerin sunumlarını yapmasını sağladı.
Mersin’de ‘yürüyen defile’ - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Mezitli Belediyesi çalışanlarınca özel olarak hazırlanan ve ağaç dallarıyla süslenen TIR, Babil kavşağından Adnan Menderes Bulvarı boyunca belli noktalarda konaklayarak mankenlerin sunumlarını yapmasını sağladı.
© İHAHilton Kavşağı’na kadar devam eden yürüyen defile vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
Mersin’de ‘yürüyen defile’ - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Hilton Kavşağı’na kadar devam eden yürüyen defile vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
© İHAGüzel havanın tadını çıkarmak amacıyla sahillere akın eden Mersinlilerin şaşkın ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler özel kıyafetleri ile poz vererek Mersinlileri Soli Güneş Festivaline davet etti.
Mersin’de ‘yürüyen defile’ - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Güzel havanın tadını çıkarmak amacıyla sahillere akın eden Mersinlilerin şaşkın ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler özel kıyafetleri ile poz vererek Mersinlileri Soli Güneş Festivaline davet etti.
© İHAAraçlarıyla trafikte seyredenlerin ve yürüyüş yapanların bir anda mankenleri karşılarında görmeleri ilginç görüntülerin de yaşanmasına yol açtı.
Mersin’de ‘yürüyen defile’ - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Araçlarıyla trafikte seyredenlerin ve yürüyüş yapanların bir anda mankenleri karşılarında görmeleri ilginç görüntülerin de yaşanmasına yol açtı.
© İHAİlk şaşkınlığı atmalarının ardından el sallayan, fotoğraf çeken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Mersin'de 'yürüyen defile' - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İlk şaşkınlığı atmalarının ardından el sallayan, fotoğraf çeken vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
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