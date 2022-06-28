Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/almanyadan-akrabanizim-diyerek-yasli-kadinin-evine-girdi-20-bin-lira-dolandirdi-1058051431.html
'Almanya'dan akrabanızım' diyerek yaşlı kadının evine girdi, 20 bin lira dolandırdı
'Almanya'dan akrabanızım' diyerek yaşlı kadının evine girdi, 20 bin lira dolandırdı
Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek girdikten sonra 20 bin lira değerinde altın çalan kadın hırsız tutuklandı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:57+0300
2022-06-28T17:01+0300
bolu
türkiye
almanya
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058051102_0:23:469:287_1920x0_80_0_0_8b2212bcfcfe2085722ddfef5168ca43.jpg
Bolu'da iddiaya göre, G.A. isimli kadın, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine giderek kendisini Almanya'da yaşayan akrabası olarak tanıttı. Yaşlı kadını kandırarak evine giren Gülçin A., evde bir süre kaldıktan sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerinde altınlarını çaldı. G.A.'nın evden ayrılmasından kısa süre sonra altınlarının çalındığını fark eden kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın, daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan G.A. olduğu tespit edildi. Evine yapılan operasyonla yakalanan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
bolu
türkiye
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058051102_0:0:469:352_1920x0_80_0_0_116f356b6fb0ac18e760bd022b9fbcaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, almanya, dolandırıcılık

'Almanya'dan akrabanızım' diyerek yaşlı kadının evine girdi, 20 bin lira dolandırdı

16:57 28.06.2022 (güncellendi: 17:01 28.06.2022)
© İHABolu'da yaşlı kadını dolandıran kişi
Bolu'da yaşlı kadını dolandıran kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek girdikten sonra 20 bin lira değerinde altın çalan kadın hırsız tutuklandı.
Bolu'da iddiaya göre, G.A. isimli kadın, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine giderek kendisini Almanya'da yaşayan akrabası olarak tanıttı. Yaşlı kadını kandırarak evine giren Gülçin A., evde bir süre kaldıktan sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerinde altınlarını çaldı. G.A.'nın evden ayrılmasından kısa süre sonra altınlarının çalındığını fark eden kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın, daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan G.A. olduğu tespit edildi. Evine yapılan operasyonla yakalanan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала