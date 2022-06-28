Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/cankiri-valisi-ayaz-9-kisi-kkka-hastaligindan-tedavi-altinda-1058070034.html
Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi KKKA hastalığından tedavi altında
Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi KKKA hastalığından tedavi altında
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 9 kişinin tedavi altında olduğunu belirterek, "Bu... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:02+0300
2022-06-28T23:02+0300
türkiye
çankırı
çankırı valiliği
abdullah ayaz
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044401628_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_e45521ecd092b9459545ca6a69fd7628.jpg
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.Vali Ayaz, Kurşunlu ilçesi muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA hastalığının kentte çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını belirtti.'Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var'İl genelinde 9 kişinin KKKA hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi altında bulunduğunu aktaran Ayaz, "Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün" ifadesini kullandı.Ayaz, Kovid-19'un da bir süredir gündemlerinde bulunmadığına dikkati çekerek "Yine de belirti gösteren vatandaşlarımız varsa mutlaka sağlık kurumlarına başvursunlar. Aşı olmayan vatandaşlarımız da aşılarını gecikmeden yaptırmalı" dedi.Muhtarlardan yağış konusunda bölgelerinde tedbirli olmaları ve vatandaşları olumsuzluklara karşı uyarmalarını isteyen Ayaz, "Yağışlar bir süre daha devam edecek. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca hareketli olmamalı, dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı dikkatli olmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.
türkiye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/1044401628_154:0:1447:970_1920x0_80_0_0_af2598b65ef77c090b067ad8bb43dfc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çankırı, çankırı valiliği, abdullah ayaz, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Çankırı Valisi Ayaz: 9 kişi KKKA hastalığından tedavi altında

23:02 28.06.2022
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 9 kişinin tedavi altında olduğunu belirterek, "Bu yıl bir önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik" dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.
Vali Ayaz, Kurşunlu ilçesi muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan KKKA hastalığının kentte çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını belirtti.

'Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var'

İl genelinde 9 kişinin KKKA hastalığı nedeniyle hastanelerde tedavi altında bulunduğunu aktaran Ayaz, "Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün" ifadesini kullandı.
Ayaz, Kovid-19'un da bir süredir gündemlerinde bulunmadığına dikkati çekerek "Yine de belirti gösteren vatandaşlarımız varsa mutlaka sağlık kurumlarına başvursunlar. Aşı olmayan vatandaşlarımız da aşılarını gecikmeden yaptırmalı" dedi.
Muhtarlardan yağış konusunda bölgelerinde tedbirli olmaları ve vatandaşları olumsuzluklara karşı uyarmalarını isteyen Ayaz, "Yağışlar bir süre daha devam edecek. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca hareketli olmamalı, dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı dikkatli olmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала