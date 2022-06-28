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https://tr.sputniknews.com/20220628/iyi-partili-kabukcuoglu-iktidarimizda-ilk-ve-ortaokuldaki-cocuklara-kahvalti-ogle-yemegi-verecegiz-1058053879.html
İYİ Partili Kabukcuoğlu: İktidarımızda ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı, öğle yemeği vereceğiz
İYİ Partili Kabukcuoğlu: İktidarımızda ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı, öğle yemeği vereceğiz
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, iktidara geldiklerinde tüm ülkede ilk ve ortaokuldaki çocuklara sabah kahvaltısı ile öğle yemeği... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T17:45+0300
2022-06-28T17:45+0300
türkiye
ortaokul
ilkokul
arslan kabukçuoğlu
kahvaltı
öğle yemeği
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İYİ Partili Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yetersiz beslenmenin gelişim geriliğine neden olan, okul performansını düşüren önemli bir faktör olduğunu belirtti.Finlandiya, İsveç, Şili, Brezilya ve Hindistan dahil 100 ülkede çocuklara okulda beslenme programı uygulandığını dile getiren Kabukcuoğlu, şunları belirtti:İYİ Partinin Rüzgargülü Projesi'ni anlatan Kabukcuoğlu, "İktidarımızda, ilk ve ortaokuldaki çocuklara tüm ülkede sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilecek" dedi.
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ortaokul, ilkokul, arslan kabukçuoğlu, kahvaltı, öğle yemeği

İYİ Partili Kabukcuoğlu: İktidarımızda ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı, öğle yemeği vereceğiz

17:45 28.06.2022
© AAİYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, iktidara geldiklerinde tüm ülkede ilk ve ortaokuldaki çocuklara sabah kahvaltısı ile öğle yemeği vereceklerini söyledi.
İYİ Partili Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yetersiz beslenmenin gelişim geriliğine neden olan, okul performansını düşüren önemli bir faktör olduğunu belirtti.
Finlandiya, İsveç, Şili, Brezilya ve Hindistan dahil 100 ülkede çocuklara okulda beslenme programı uygulandığını dile getiren Kabukcuoğlu, şunları belirtti:
"Sağlık Bakanlığının 2016 yılında yaptığı bir araştırmada, ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin yüzde 23'ü ya hiç kahvaltı yapmıyor ya da nadiren yapıyor. İstanbul'da özel okullarda yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 40,5'inin kahvaltı yapmadığı, yüzde 17,5'inin öğle yemeği yemediği ve yüzde 9,8'inin de akşam yemeği yemediği rapor edilmiştir. Özel okul öğlencilerin de bile durum bu kadar kötüyken devlet okullarında çok daha kötü olduğunu söylemek mümkündür."
İYİ Partinin Rüzgargülü Projesi'ni anlatan Kabukcuoğlu, "İktidarımızda, ilk ve ortaokuldaki çocuklara tüm ülkede sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilecek" dedi.
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