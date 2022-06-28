İYİ Partili Kabukcuoğlu: İktidarımızda ilk ve ortaokuldaki çocuklara kahvaltı, öğle yemeği vereceğiz

"Sağlık Bakanlığının 2016 yılında yaptığı bir araştırmada, ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin yüzde 23'ü ya hiç kahvaltı yapmıyor ya da nadiren yapıyor. İstanbul'da özel okullarda yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 40,5'inin kahvaltı yapmadığı, yüzde 17,5'inin öğle yemeği yemediği ve yüzde 9,8'inin de akşam yemeği yemediği rapor edilmiştir. Özel okul öğlencilerin de bile durum bu kadar kötüyken devlet okullarında çok daha kötü olduğunu söylemek mümkündür."