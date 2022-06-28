https://tr.sputniknews.com/20220628/peskov-putin-lukasenko-ile-minske-nukleer-fuze-verilmesi-olasiligini-konusmadi--1058032794.html

Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı

Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede Minsk’e nükleer... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T11:28+0300

2022-06-28T11:28+0300

2022-06-28T11:28+0300

savunma

dmitriy peskov

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

belarus

nükleer

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G7 liderlerinin dün Belarus’a Rus nükleer füzelerinin verilmesi olasılığından endişe duyduklarını belirtmesinin ardından Sputnik’e konuşan Peskov, Moskova ve Minsk’in konuyu görüşüp görüşmediği sorusunu yanıtladı. Peskov, “Devlet Başkanı bu konuda konuşmadı. Kendisi teknik açıdan farklı türde silahları taşıyabilen sistemleri konuştu” dedi. Putin ve Lukaşenko, 25 Haziran’da St. Petersburg’da görüşmüştü.

belarus

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dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, nükleer