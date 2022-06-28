Türkiye
SON DAKİKA| Rusya, Biden’ın eşi ve kızlarını ‘kara listeye’ aldı
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220628/peskov-putin-lukasenko-ile-minske-nukleer-fuze-verilmesi-olasiligini-konusmadi--1058032794.html
Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı
Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede Minsk’e nükleer... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T11:28+0300
2022-06-28T11:28+0300
savunma
dmitriy peskov
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
nükleer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055505654_0:64:3003:1753_1920x0_80_0_0_33b8c18af21a326db25907aec051a52d.jpg
G7 liderlerinin dün Belarus’a Rus nükleer füzelerinin verilmesi olasılığından endişe duyduklarını belirtmesinin ardından Sputnik’e konuşan Peskov, Moskova ve Minsk’in konuyu görüşüp görüşmediği sorusunu yanıtladı. Peskov, “Devlet Başkanı bu konuda konuşmadı. Kendisi teknik açıdan farklı türde silahları taşıyabilen sistemleri konuştu” dedi. Putin ve Lukaşenko, 25 Haziran’da St. Petersburg’da görüşmüştü.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055505654_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_42481976bec36a99adbd2fc3c4ee4ab6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, nükleer

Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı

11:28 28.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede Minsk’e nükleer silah verilmesi konusunu görüşmediğini söyledi.
G7 liderlerinin dün Belarus’a Rus nükleer füzelerinin verilmesi olasılığından endişe duyduklarını belirtmesinin ardından Sputnik’e konuşan Peskov, Moskova ve Minsk’in konuyu görüşüp görüşmediği sorusunu yanıtladı.
Peskov, “Devlet Başkanı bu konuda konuşmadı. Kendisi teknik açıdan farklı türde silahları taşıyabilen sistemleri konuştu” dedi.
Putin ve Lukaşenko, 25 Haziran’da St. Petersburg’da görüşmüştü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала