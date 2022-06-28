https://tr.sputniknews.com/20220628/peskov-putin-lukasenko-ile-minske-nukleer-fuze-verilmesi-olasiligini-konusmadi--1058032794.html
Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı
Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede Minsk’e nükleer... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T11:28+0300
2022-06-28T11:28+0300
2022-06-28T11:28+0300
savunma
dmitriy peskov
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
belarus
nükleer
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G7 liderlerinin dün Belarus’a Rus nükleer füzelerinin verilmesi olasılığından endişe duyduklarını belirtmesinin ardından Sputnik’e konuşan Peskov, Moskova ve Minsk’in konuyu görüşüp görüşmediği sorusunu yanıtladı. Peskov, “Devlet Başkanı bu konuda konuşmadı. Kendisi teknik açıdan farklı türde silahları taşıyabilen sistemleri konuştu” dedi. Putin ve Lukaşenko, 25 Haziran’da St. Petersburg’da görüşmüştü.
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dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, belarus, nükleer
Peskov: Putin, Lukaşenko ile Minsk’e nükleer füze verilmesi olasılığını konuşmadı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’n Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede Minsk’e nükleer silah verilmesi konusunu görüşmediğini söyledi.
G7 liderlerinin dün Belarus’a Rus nükleer füzelerinin verilmesi olasılığından endişe duyduklarını belirtmesinin ardından Sputnik’e konuşan Peskov, Moskova ve Minsk’in konuyu görüşüp görüşmediği sorusunu yanıtladı.
Peskov, “Devlet Başkanı bu konuda konuşmadı. Kendisi teknik açıdan farklı türde silahları taşıyabilen sistemleri konuştu” dedi.
Putin ve Lukaşenko, 25 Haziran’da St. Petersburg’da görüşmüştü.