https://tr.sputniknews.com/20220629/beyaz-saraydan-erdogan-biden-gorusmesine-iliskin-aciklama-1058112623.html
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T21:46+0300
2022-06-29T21:46+0300
2022-06-29T21:54+0300
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joe biden
recep tayyip erdoğan
beyaz saray
nato
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İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin sona ermesinin ardından Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı" ifadesine yer verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, "İki lider Ukrayna tahılının ihracatının önündeki engelin kaldırılmasının önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı" ifadeleri kullanıldı.
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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
21:46 29.06.2022 (güncellendi: 21:54 29.06.2022) Abone ol
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde Finlandiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin sürmesini arzuladığını bildirdiğini aktardı.
İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin sona ermesinin ardından Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü muhtıra imzalayarak, bu ülkelerin NATO'ya katılımına davetin önünü açmasını memnuniyetle karşıladı" ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'ya desteği de ele aldığına işaret edilen açıklamada, "İki lider Ukrayna tahılının ihracatının önündeki engelin kaldırılmasının önemi vurgulandı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Liderler, Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunu da ele alındı. Biden, yapıcı ikili ilişkilerin korunması arzusunu bir kez daha dile getirdi ve iki lider hükümetleri arasında yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptı" ifadeleri kullanıldı.