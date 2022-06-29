Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı
22:26 29.06.2022 (güncellendi: 22:48 29.06.2022)
© İHA / BALLESTEROS /Liderler El Prado Müzesi’nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu’nun önünde aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yanında yer aldı.
© İHA / BALLESTEROS /
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından El Prado Müzesi’nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeği"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti.
Yemeğe gelen konukları karşılayan İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Fernandez, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirerek müzeyi gezdi ve ardından yemeğe geçildi.
© İHA / BALLESTEROS /Liderler El Prado Müzesi’nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu’nun önünde aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yanında yer aldı.
Liderler El Prado Müzesi’nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu’nun önünde aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yanında yer aldı.
© İHA / BALLESTEROS /