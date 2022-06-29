https://tr.sputniknews.com/20220629/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchezin-nato-liderleri-onuruna-verdigi-yemege-katildi-1058114005.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından El Prado Müzesi’nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T22:26+0300

2022-06-29T22:26+0300

2022-06-29T22:48+0300

türkiye

ispanya

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeği"ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti.Yemeğe gelen konukları karşılayan İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Fernandez, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirerek müzeyi gezdi ve ardından yemeğe geçildi.

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ispanya, türkiye, recep tayyip erdoğan