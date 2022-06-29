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Dünya Bankası: Kovid-19 salgını dijital ödemelerin kullanımını artırdı
Dünya Bankası: Kovid-19 salgını dijital ödemelerin kullanımını artırdı
Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının dijital ödemelerin kullanımının artmasına yol açtığını bildirdi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:37+0300
2022-06-29T20:37+0300
ekonomi
dünya
dijital
mobil bankacılık
dünya bankası
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Banka, Global Findex Veritabanı 2021 Raporu'nu "Kovid-19 Çağında Finansal Erişim, Dijital Ödemeler ve Dirençlilik" başlığıyla yayımladı.Gallup iş birliğinde 123 ekonomide yaklaşık 125 bin yetişkinle yapılan anketler sonucu hazırlanan raporda, küresel olarak 2021'de yetişkinlerin yüzde 76'sının bir bankada veya kredi birliği, mikro finans kurumu veya mobil para hizmeti sağlayıcısı gibi yasal düzenlemelere tabi bir kurumda hesabı olduğu aktarıldı.Dünya genelinde hesap sahibi olan yetişkinlerin oranının 10 yılda yüzde 50 arttığı belirtilen raporda, 2017-2021 döneminde gelişmekte olan ekonomilerdeki hesap sahibi olan yetişkinlerin oranının ortalama yüzde 63'ten yüzde 71'e yükseldiği kaydedildi.Raporda, kadınlar, yoksullar ve daha az eğitimli kişilere yönelik finansal hizmetlerde devam eden açıklara rağmen ilerleme kaydedildiği vurgulandı.Kovid-19 salgınının dijital ödemelerin kullanımını artırdığına dikkat çekilen raporda, Çin hariç düşük ve orta gelirli ekonomilerde, kart, telefon veya internet kullanarak mağazada veya çevrim içi ödeme yapan yetişkinlerin yüzde 40'ından fazlasının bunu ilk kez salgında gerçekleştirdiği aktarıldı.Raporda, 2021'de gelişmekte olan ekonomilerde, yetişkinlerin yüzde 18'inin elektrik faturalarını doğrudan bir hesaptan ödediği ve yaklaşık 3'te 1'inin bunu ilk kez salgının başlamasından sonra yaptığı bildirildi.Dünya Bankasının raporunda, "Veriler, dijital ödemelerin benimsenmesinin hızlanmasında salgın ve sosyal mesafe kısıtlamalarının rolüne işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.Öte yandan Sahra Altı Afrika'da bir kimlik belgesinin olmamasının yetişkinlerin yüzde 30'u için mobil para hesabı açılmasının önünde önemli bir engel olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, hesabı olmayan 80 milyondan fazla yetişkinin devlet ödemelerini hala nakit olarak aldığı kaydedildi. Raporda, bu ödemelerden bazılarının dijitalleştirilmesinin maliyeti ve yolsuzluğu azaltabileceği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220502/abden-applea-mobil-odemede-tekelcilik-suclamasi-1056023382.html
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dünya, dijital, mobil bankacılık, dünya bankası

Dünya Bankası: Kovid-19 salgını dijital ödemelerin kullanımını artırdı

20:37 29.06.2022
© AAMobil Bankacılık - İnternet Alışveriş
Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının dijital ödemelerin kullanımının artmasına yol açtığını bildirdi.
Banka, Global Findex Veritabanı 2021 Raporu'nu "Kovid-19 Çağında Finansal Erişim, Dijital Ödemeler ve Dirençlilik" başlığıyla yayımladı.
Gallup iş birliğinde 123 ekonomide yaklaşık 125 bin yetişkinle yapılan anketler sonucu hazırlanan raporda, küresel olarak 2021'de yetişkinlerin yüzde 76'sının bir bankada veya kredi birliği, mikro finans kurumu veya mobil para hizmeti sağlayıcısı gibi yasal düzenlemelere tabi bir kurumda hesabı olduğu aktarıldı.
Dünya genelinde hesap sahibi olan yetişkinlerin oranının 10 yılda yüzde 50 arttığı belirtilen raporda, 2017-2021 döneminde gelişmekte olan ekonomilerdeki hesap sahibi olan yetişkinlerin oranının ortalama yüzde 63'ten yüzde 71'e yükseldiği kaydedildi.
Raporda, kadınlar, yoksullar ve daha az eğitimli kişilere yönelik finansal hizmetlerde devam eden açıklara rağmen ilerleme kaydedildiği vurgulandı.
Kovid-19 salgınının dijital ödemelerin kullanımını artırdığına dikkat çekilen raporda, Çin hariç düşük ve orta gelirli ekonomilerde, kart, telefon veya internet kullanarak mağazada veya çevrim içi ödeme yapan yetişkinlerin yüzde 40'ından fazlasının bunu ilk kez salgında gerçekleştirdiği aktarıldı.
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Raporda, 2021'de gelişmekte olan ekonomilerde, yetişkinlerin yüzde 18'inin elektrik faturalarını doğrudan bir hesaptan ödediği ve yaklaşık 3'te 1'inin bunu ilk kez salgının başlamasından sonra yaptığı bildirildi.
Dünya Bankasının raporunda, "Veriler, dijital ödemelerin benimsenmesinin hızlanmasında salgın ve sosyal mesafe kısıtlamalarının rolüne işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Öte yandan Sahra Altı Afrika'da bir kimlik belgesinin olmamasının yetişkinlerin yüzde 30'u için mobil para hesabı açılmasının önünde önemli bir engel olmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, hesabı olmayan 80 milyondan fazla yetişkinin devlet ödemelerini hala nakit olarak aldığı kaydedildi. Raporda, bu ödemelerden bazılarının dijitalleştirilmesinin maliyeti ve yolsuzluğu azaltabileceği aktarıldı.
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