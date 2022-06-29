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https://tr.sputniknews.com/20220629/yurt-disinda-tarim-yapmak-icin-tarim-ve-orman-bakanliginda-masalar-kuruldu-1058101847.html
Yurt dışında tarım yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda masalar kuruldu
Yurt dışında tarım yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda masalar kuruldu
Türkiye gıda krizine karşı yurt dışından arazi kiralama girişimlerini başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkiye’ye teklif getiren ülkelerle görüşmelerin... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T17:16+0300
2022-06-29T17:16+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
tarım arazisi
tarım ürünü
gıda
gıda ürünü
vahit kirişci
venezüella
azerbaycan
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Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında tarım yapma projesi ilk olarak AK Parti’nin Kızılcahamam kampında gündeme geldi. Kamptan milletvekillerine bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye’nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin yurt dışında tarım yapma çalışmalarıyla ilgili olarak kabine toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkiye’ye talepte bulunan ülkeler ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.Bakan Kirişci “Bize teklifte bulunan ülkeler var. Bu ülkeler arasında Venezüella, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Sudan bulunuyor. Bu ülkelerde çalışma modelimiz ne olması, hangi alanlarda faaliyet yürütülmesi hususunda bizim Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde masalar oluşturuldu” bilgisini verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220624/16-urune-ihracattan-once-ithalat-sarti-geldi-1057867310.html
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tarım, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü, gıda, gıda ürünü, vahit kirişci, venezüella, azerbaycan, kazakistan, cezayir, sudan, türkiye

Yurt dışında tarım yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda masalar kuruldu

17:16 29.06.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girRusya - tarım
Rusya - tarım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Türkiye gıda krizine karşı yurt dışından arazi kiralama girişimlerini başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkiye’ye teklif getiren ülkelerle görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti. Türkiye’ye tarım arazisi kiralamak isteyen ülkeler arasında Venezüella, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir ve Sudan var.
Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında tarım yapma projesi ilk olarak AK Parti’nin Kızılcahamam kampında gündeme geldi.
Kamptan milletvekillerine bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye’nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yurt dışında tarım yapma çalışmalarıyla ilgili olarak kabine toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkiye’ye talepte bulunan ülkeler ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Bakan Kirişci “Bize teklifte bulunan ülkeler var. Bu ülkeler arasında Venezüella, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Sudan bulunuyor. Bu ülkelerde çalışma modelimiz ne olması, hangi alanlarda faaliyet yürütülmesi hususunda bizim Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde masalar oluşturuldu” bilgisini verdi.
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