https://tr.sputniknews.com/20220629/yurt-disinda-tarim-yapmak-icin-tarim-ve-orman-bakanliginda-masalar-kuruldu-1058101847.html

Yurt dışında tarım yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda masalar kuruldu

Yurt dışında tarım yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda masalar kuruldu

Türkiye gıda krizine karşı yurt dışından arazi kiralama girişimlerini başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkiye’ye teklif getiren ülkelerle görüşmelerin... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T17:16+0300

2022-06-29T17:16+0300

2022-06-29T17:16+0300

türkiye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

tarım arazisi

tarım ürünü

gıda

gıda ürünü

vahit kirişci

venezüella

azerbaycan

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Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında tarım yapma projesi ilk olarak AK Parti’nin Kızılcahamam kampında gündeme geldi. Kamptan milletvekillerine bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Türkiye’nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika’nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin yurt dışında tarım yapma çalışmalarıyla ilgili olarak kabine toplantısı sonrasında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Türkiye’ye talepte bulunan ülkeler ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.Bakan Kirişci “Bize teklifte bulunan ülkeler var. Bu ülkeler arasında Venezüella, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Sudan bulunuyor. Bu ülkelerde çalışma modelimiz ne olması, hangi alanlarda faaliyet yürütülmesi hususunda bizim Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde masalar oluşturuldu” bilgisini verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220624/16-urune-ihracattan-once-ithalat-sarti-geldi-1057867310.html

türkiye

venezüella

azerbaycan

kazakistan

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sudan

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