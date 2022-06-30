https://tr.sputniknews.com/20220630/chpli-agbaba-basortusu-hic-kimsenin-yolsuzlugunu-avantasini-kapatacak-bir-ortu-degildir-1058135241.html

CHP'li Ağbaba: Başörtüsü hiç kimsenin yolsuzluğunu, avantasını kapatacak bir örtü değil

CHP'li Ağbaba: Başörtüsü hiç kimsenin yolsuzluğunu, avantasını kapatacak bir örtü değil

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın kendisine tazminat davası açtığını belirterek, "Muhafazakarlık, inanç, başörtüsü hiç kimsenin yolsuzluğunu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:17+0300

2022-06-30T12:17+0300

2022-06-30T12:29+0300

veli ağbaba

politika

burs

ibb

ravza kavakçı kan

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CHP'li Ağbaba, Meclis'e verdiği 'usulsüz burslar araştırma önergesi'nin ardından AK Partili Kavakçı'nın kendisine 250 bin TL tazminat davası açtığını söyledi ve "Allah gözünüzü doyursun. Olur da bu kadar yüzsüzlük olur mu” dedi.İBB Teftiş Kurulu raporlarını incelediğini ve geçmiş dönemlerde Fatma Betül Sayan, Rabia Kalender İlhan ve Ravza Kavakcı'ya toplamda 6 milyon 921 bin 054 TL burs verildiğini belirterek tepki gösteren Ağbaba, "Bakın, bu burs değil, avanta" dedi ve şöyle devam etti: "Peki, bu avantayı alanlardan bunu yapanlardan ne beklenir? Bir özür beklenir. Bu kişilere haksız şekilde verilen bursların geri ödenmesi beklenir. Peki, ne oldu? Sayın Ravza Kavakcı itibarı zedelendiği için bana tam 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. Aldığı para 2 milyon 752 bin TL avanta var, üzerine bir de Veli Ağbaba'dan 250 bin TL avanta istiyor. Allah gözünüzü doyursun diyorum, başka bir şey demiyorum. Bakın, olur da bu kadar yüzsüzlük olur mu ya"'Yurt dışındayken işi başlamış, avanta bursu kapmış'Fatma Betül Sayan Kaya'nın tam 1 milyon 510 bin lira burs aldığını söyleyen Ağbaba, "Ve çalışmıyor bu daha sonra, öğrenimini de bitiremiyor ve burs almaya devam ediyor. Bir diğeri ibretlik Rabia Kalender İlhan; aldığı burs 2 milyon 650 bin TL. Özgeçmişine bakın, Allah için özgeçmişine bakın; özgeçmişine göre 2005'ten beri yurt dışında ama 2007'de iş başı yapıyor, 2015'te geri dönüyor. Bursu nasıl kazandın, kimle yarıştın, hangi şartlarda girdin? Bilen yok" dedi.'Reza Kavakçı tüm eğitim masraflarını İBB'den karşılatmış' Ağbaba, Ravza Kavakçı Kan'ın ise 2016'da İBB'ye girdiğini, 16 Aralık 2008'de Metro AŞ'de işe girdiğini ifade ederek, "24 Kasım 2008'de burs kazanıyor, daha çalışmıyor, 24 Kasım 2008'de burs kazanıyor; 16 Aralık’ta işe giriyor, bir hafta sonra, 23 Aralık’ta İstanbul Belediyesi bursu veriyor. Ya, bu kadar olur mu? Hiçbir şeyi, hiçbir şartı uymuyor. Bakın, doktorası bitmiş, kuruma dönüş yapmamış. "Çalışmayacaksın." demiş, gitmiş, 1.300 kilometre ileride Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapıyor. O kadar utanılacak bir durum ki yani ben burada anlatırken vallahi sıkılıyorum. Eğitim masrafı, uçak parası, sağlık sigorta harcı, hepsini İstanbul Büyükşehir karşılıyor. "Para lazım muhtelif masraflar için." diyor, 5.019 dolar tak gidiyor, uçak masrafı aynı yine, yeme içme aynı" diye konuştu. Ağbaba devamında, “Nefret suçunu en çok yapan sizsiniz. Burada tam tamına 79 trilyonluk bir yolsuzluk var. İçinde üçü bilinen siyasetçi. Ne yapacağım, açıklamayacak mıyım kadın diye? Üçü gözle görülür siyasetçi. Biri sizin Bakanınız, biri sizin Milletvekiliniz, biri sizin İstanbul Kadın Kolları İl Başkanınız. Bunlar bilindiği için ben söylüyorum. Ayrıca, muhafazakârlık, inanç, başörtüsü hiç kimsenin yolsuzluğunu, avantasını kapatacak bir örtü değildir. Bunu şiddetle reddediyorum. Bu, sizin her zaman olduğu gibi pisliklerinizi kapatmak için dini, imanı kullanmadır, başka bir şey de yoktur” dedi.

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veli ağbaba, burs, ibb, ravza kavakçı kan