https://tr.sputniknews.com/20220630/emniyet-genel-mudurlugu-e-posta-ile-dolandiricilik-uyarisinda-bulundu-1058161600.html

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'e-posta ile dolandırıcılık' uyarısında bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'e-posta ile dolandırıcılık' uyarısında bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü, “paula.moreira@aluno.unb.br” e-posta adresinden gönderilen iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T18:05+0300

2022-06-30T18:05+0300

2022-06-30T18:06+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü

siber suçlar

mail

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü bildirilen Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlara çok önemli uyarılar geldi.'paula.moreira@aluno.unb.br.' adresine dikkatEmniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde vatandaşların kullanmış oldukları e-posta adreslerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bağlantısı bulunmayan “paula.moreira@aluno.unb.br” e-posta adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü ve EUROPOL’den gönderildiği izlenimi verilen, dolandırıcılık ve zararlı yazılım maksatlı e-postalar gönderildiği tespit edildiğine dikkat çekildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Vatandaşlarımızın kullanmış oldukları e-posta adreslerine gelen bu tarz iletilerin içeriğindeki linkleri açması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde maddi/manevi zarara uğrama riski oluşabileceğinden bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

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emniyet genel müdürlüğü, siber suçlar, mail