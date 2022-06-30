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https://tr.sputniknews.com/20220630/golbasinda-belediyeyi-ziyaret-edenlere-jelibon-ikrami-1058123438.html
Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı: 'İlk mahsullerini aldık'
Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı: 'İlk mahsullerini aldık'
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T02:27+0300
2022-06-30T02:37+0300
türkiye
jelibon
adıyaman
ankara
gölbaşı
iskender yıldırım
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Adıyaman'da Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu.'Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını' söyleyen Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu.
türkiye
adıyaman
ankara
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jelibon, adıyaman, ankara, gölbaşı, iskender yıldırım

Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı: 'İlk mahsullerini aldık'

02:27 30.06.2022 (güncellendi: 02:37 30.06.2022)
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞGölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞ
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Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
Adıyaman'da Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu.
'Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını' söyleyen Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu.
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞGölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞ
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