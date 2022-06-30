Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı: 'İlk mahsullerini aldık'
02:27 30.06.2022 (güncellendi: 02:37 30.06.2022)
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞGölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞ
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
Adıyaman'da Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu.
Gölbaşı Belediyesi Olarak Adıyaman'da Bulunan Jelibon Rezervlerinden Çıkan İlk Mahsulleri Vatandaşlarımıza İkram Etmeye Başladık. 😊 @veliagbaba @oguzksalici @eczozgurozel @avtutdere @eczozgurozel pic.twitter.com/sXHRVlZGFx— İskender YILDIRIM (@iskender_02) June 29, 2022
'Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını' söyleyen Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu.
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞGölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak, misafirlerine 'jelibon' olarak bilinen şekerlemelerden ikram etmeye başladı.
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞ