https://tr.sputniknews.com/20220630/golbasinda-belediyeyi-ziyaret-edenlere-jelibon-ikrami-1058123438.html

Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı: 'İlk mahsullerini aldık'

Gölbaşı'nda belediyeyi ziyaret edenlere 'jelibon' ikramı: 'İlk mahsullerini aldık'

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 'jelibon rezervi' açıklamalarına gönderme yaparak... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T02:27+0300

2022-06-30T02:27+0300

2022-06-30T02:37+0300

türkiye

jelibon

adıyaman

ankara

gölbaşı

iskender yıldırım

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Adıyaman'da Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belediye başkanlığı makamında ağırladığı misafirlerine jelibon ikramında bulundu.'Jelibon rezervinin ilk mahsullerini aldıklarını' söyleyen Başkan Yıldırım, “Başkentimiz olan Ankara ilimizin önceki dönem Belediye Başkanı olan Melih Gökçek, televizyon ekranlarında Adıyaman’da petrol aramalarında çıkan 6 milyar dolar değerindeki jelibon rezervlerinden bahsetti. Adıyaman’daki jelibon rezervlerinin ilk mahsullerini almış bulunmaktayız. Tüm misafirlerimize sunmak üzere belediyemizde ikram etmeye başladık” diye konuştu.

türkiye

adıyaman

ankara

gölbaşı

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jelibon, adıyaman, ankara, gölbaşı, iskender yıldırım