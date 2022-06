https://tr.sputniknews.com/20220630/sokak-ortasinda-bicakladigi-kadinin-basinda-bekleyip-yanina-kimseyi-yaklastirmadi--1058171059.html

Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı

Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı

Antalya’da bir kişi, tartıştığı kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Yardım için koşanları kadının yanına yaklaştırmayan şahıs, mahallelinin tepkisi üzerine olay... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

İddiaya göre, Özkan G. ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Özkan G., yanında taşıdığı bıçakla N.K’yı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan şahıs, yerdeki N. K’nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yanaştırmadı. Mahallelinin artan tepkisi üzerine Özkan G, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin lk müdahalesi sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Özkan G’yi yakalamak için çevrede araştırma başlattı. 'Bıçağı etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı'Olayın görgü tanıklarından Fatma Rıfatoğlu, sesleri duyup evinin balkonuna çıktığını belirterek, “Biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" diye konuştu. Bir diğer görgü tanığı Sebahat Rıfatoğlu da, "İlk başta kavga ettiler, sonradan bıçak çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm” dedi.

