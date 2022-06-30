https://tr.sputniknews.com/20220630/tom-odell-guvenlik-gerekcesiyle-ankaradaki-konserini-iptal-etti-1058152015.html

Sanatçı Tom Odell 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara'daki konserini iptal etti

Sanatçı Tom Odell 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara'daki konserini iptal etti

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, bu akşam Ankara'da vermesi planlanan konserini güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:39+0300

2022-06-30T15:39+0300

2022-06-30T15:46+0300

yaşam

tom odell

konser

iptal

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'Another Love' gibi şarkılarıyla dünyaca tanınan İngiliz şarkıcı Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında bu akşam Ankara'da Epifoni organizasyonu ile düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini duyurdu.Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Odell, "Bu akşam Ankara'daki konserimizi iptal etmek zorundayım. Mekan ve sahne güvenli değil ve grubumu, ekibimi ve hayranlarımı tehlikeye atamam. Bunu yapmak zorunda olmak beni derinden yaralıyor ancak lütfen şunu bilin ki biz konserin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.Bilet alanlara geri ödemelerin yapılacağını söyleyen sanatçı, İstanbul'da yarın yapılacak konserin ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

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tom odell, konser, iptal