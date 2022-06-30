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Sanatçı Tom Odell 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara'daki konserini iptal etti
Sanatçı Tom Odell 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara'daki konserini iptal etti
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, bu akşam Ankara'da vermesi planlanan konserini güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:39+0300
2022-06-30T15:46+0300
yaşam
tom odell
konser
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'Another Love' gibi şarkılarıyla dünyaca tanınan İngiliz şarkıcı Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında bu akşam Ankara'da Epifoni organizasyonu ile düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini duyurdu.Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Odell, "Bu akşam Ankara'daki konserimizi iptal etmek zorundayım. Mekan ve sahne güvenli değil ve grubumu, ekibimi ve hayranlarımı tehlikeye atamam. Bunu yapmak zorunda olmak beni derinden yaralıyor ancak lütfen şunu bilin ki biz konserin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.Bilet alanlara geri ödemelerin yapılacağını söyleyen sanatçı, İstanbul'da yarın yapılacak konserin ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.
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tom odell, konser, iptal

Sanatçı Tom Odell 'güvenlik' gerekçesiyle Ankara'daki konserini iptal etti

15:39 30.06.2022 (güncellendi: 15:46 30.06.2022)
© Sony MusicTom Odell
Tom Odell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Sony Music
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İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, bu akşam Ankara'da vermesi planlanan konserini güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.
'Another Love' gibi şarkılarıyla dünyaca tanınan İngiliz şarkıcı Tom Odell, Avrupa turnesi kapsamında bu akşam Ankara'da Epifoni organizasyonu ile düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini duyurdu.
Instagram üzerinden yaptığı açıklamada Odell, "Bu akşam Ankara'daki konserimizi iptal etmek zorundayım. Mekan ve sahne güvenli değil ve grubumu, ekibimi ve hayranlarımı tehlikeye atamam. Bunu yapmak zorunda olmak beni derinden yaralıyor ancak lütfen şunu bilin ki biz konserin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.
Bilet alanlara geri ödemelerin yapılacağını söyleyen sanatçı, İstanbul'da yarın yapılacak konserin ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.
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