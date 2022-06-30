Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220630/trabzonsporun-sampiyonluk-kupasi-muzede-1058141772.html
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede
Trabzonspor’un 2021-22 Ahmet Çalık sezonu Süper Lig şampiyonluğu kupası Şamil Ekinci Müzesi’ndeki yerini aldı. Şampiyonluk kupasını yakından görmek isteyenler... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T13:53+0300
2022-06-30T14:00+0300
multimedya
trabzonspor
kupa
şampiyonluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058140944_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_2ed1cc2ff796adb8a5bce0d410ec105c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058140944_84:0:647:422_1920x0_80_0_0_be5a980c3610edcae278e378ec703a56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, фото, kupa, şampiyonluk

Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede

13:53 30.06.2022 (güncellendi: 14:00 30.06.2022)
Abone olTelegram
Trabzonspor’un 2021-22 Ahmet Çalık sezonu Süper Lig şampiyonluğu kupası Şamil Ekinci Müzesi’ndeki yerini aldı. Şampiyonluk kupasını yakından görmek isteyenler müzeye akın ediyor.
© DHA2021-22 sezonu lig şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk kupası Şamil Ekinci Müzesi’nde ziyarete açıldı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından dün sergilenmesi amacıyla teslim edilen kupayı görmek isteyen taraftarlar müzeye koştu.
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
2021-22 sezonu lig şampiyonu Trabzonspor’un şampiyonluk kupası Şamil Ekinci Müzesi’nde ziyarete açıldı. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas tarafından dün sergilenmesi amacıyla teslim edilen kupayı görmek isteyen taraftarlar müzeye koştu.
© DHAKupayı müzedeki ilk gününde ziyaret edenlerin sayısı bini geçti. Şehir dışından ve yurt dışından gelen taraftarlar Şampiyonluk Kupası'yla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Kupayı müzedeki ilk gününde ziyaret edenlerin sayısı bini geçti. Şehir dışından ve yurt dışından gelen taraftarlar Şampiyonluk Kupası'yla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
© DHATrabzonspor’un son lig şampiyonluğunu yaşadığı 1983-84 sezonunda doğduğunu söyleyen İsmail Uzunali, “Benim için büyük gurur. 38 yıl bekledik ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık, kupamız da müzemize geldi. Çocukluk hayalimdi ve gerçek oldu” diye konuştu.
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Trabzonspor’un son lig şampiyonluğunu yaşadığı 1983-84 sezonunda doğduğunu söyleyen İsmail Uzunali, “Benim için büyük gurur. 38 yıl bekledik ve hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık, kupamız da müzemize geldi. Çocukluk hayalimdi ve gerçek oldu” diye konuştu.
© DHATaraftarlardan Hamza Yiğit Yüce de ”Takımımız için soğuk sıcak demeden tribünlerde 90 dakika bekledik. Kupaya bakınca hepimizin emeğini görüyorum” dedi. Müzeye ailesiyle birlikte gelen Aziz Bektaş da “Kupamızı görmek için Erzurum’dan geldik. Türkiye’nin her köşesinde taraftarımız var. Yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledik” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Taraftarlardan Hamza Yiğit Yüce de ”Takımımız için soğuk sıcak demeden tribünlerde 90 dakika bekledik. Kupaya bakınca hepimizin emeğini görüyorum” dedi. Müzeye ailesiyle birlikte gelen Aziz Bektaş da “Kupamızı görmek için Erzurum’dan geldik. Türkiye’nin her köşesinde taraftarımız var. Yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledik” ifadelerini kullandı.
© DHAKupayı görmek için Bursa’dan kardeşiyle birlikte geldiğini söyleyen Dursun Ali Dereli, “Çok heyecanlıyım ve kupayı görmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Kardeş Mustafa Dereli de “Kupayı görmeye geldik. Yıllardır hayalini kuruyorduk. İnşallah yeni şampiyonluklar yaşayacak ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Kupayı görmek için Bursa’dan kardeşiyle birlikte geldiğini söyleyen Dursun Ali Dereli, “Çok heyecanlıyım ve kupayı görmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Kardeş Mustafa Dereli de “Kupayı görmeye geldik. Yıllardır hayalini kuruyorduk. İnşallah yeni şampiyonluklar yaşayacak ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала