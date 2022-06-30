Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzede

© DHA Taraftarlardan Hamza Yiğit Yüce de ”Takımımız için soğuk sıcak demeden tribünlerde 90 dakika bekledik. Kupaya bakınca hepimizin emeğini görüyorum” dedi. Müzeye ailesiyle birlikte gelen Aziz Bektaş da “Kupamızı görmek için Erzurum’dan geldik. Türkiye’nin her köşesinde taraftarımız var. Yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum. Fotoğraf çektirebilmek için sıra bekledik” ifadelerini kullandı.