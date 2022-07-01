https://tr.sputniknews.com/20220701/emeklilere-bayram-ikramiyesi-yarin-odenmeye-basliyor-1058207791.html

Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri yarından itibaren ödenmeye başlıyor. İlk olarak 1 Temmuz'da aylık alan memur emeklilerinin ikramiyeleri yatacak. Ödemeler aylık... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T18:49+0300

2022-07-01T18:49+0300

2022-07-01T18:49+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

ödeme

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Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeler yarın ödenmeye başlıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiyenin bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılması bekleniyor.SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 202222, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 20222018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

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emekli, emekli maaşı, ödeme