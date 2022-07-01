https://tr.sputniknews.com/20220701/epdk-gtslerin-avans-odemelerinin-otelenebilmesine-karar-verildi-1058186914.html
EPDK: GTŞ'lerin avans ödemelerinin ötelenebilmesine karar verildi
EPDK: GTŞ'lerin avans ödemelerinin ötelenebilmesine karar verildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ortalama 40 gün... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T11:32+0300
2022-07-01T11:32+0300
2022-07-01T11:32+0300
türkiye
epdk
enerji
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EPDK tarafından yapılan açıklamada, 'bütün dünyada yaşanan enerji üretim maliyetlerindeki artışların Türkiye'yi de etkilediği, görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) tedarik maliyetlerinin artmasına ve nihayetinde bütün tüketici gruplarının olumsuz etkilenmesine sebep olduğu belirtildi. Bu durumun piyasada bozucu etki yapabileceği ve nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği ifade edilen açıklamada, bunu engellemek için “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”inin kabul edildiği kaydedildi.Bu kapsamda, GTŞ’lerin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan “nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla” bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verildi.Ayrıca Kurul tarafından alınan diğer bir kararla da GTŞ’lerin geçici süreyle, Temmuz ve Ağustos 2022 aylarına ilişkin, avans ödemelerinin ötelenebilmesine imkan tanındı. Böylelikle GTŞ’lerin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılmasının ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
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epdk, enerji
EPDK: GTŞ'lerin avans ödemelerinin ötelenebilmesine karar verildi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verdi.
EPDK tarafından yapılan açıklamada, 'bütün dünyada yaşanan enerji üretim maliyetlerindeki artışların Türkiye'yi de etkilediği, görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) tedarik maliyetlerinin artmasına ve nihayetinde bütün tüketici gruplarının olumsuz etkilenmesine sebep olduğu belirtildi.
Bu durumun piyasada bozucu etki yapabileceği ve nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği ifade edilen açıklamada, bunu engellemek için “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”inin kabul edildiği kaydedildi.
Bu kapsamda, GTŞ’lerin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan “nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla” bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verildi.
Ayrıca Kurul tarafından alınan diğer bir kararla da GTŞ’lerin geçici süreyle, Temmuz ve Ağustos 2022 aylarına ilişkin, avans ödemelerinin ötelenebilmesine imkan tanındı. Böylelikle GTŞ’lerin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılmasının ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.