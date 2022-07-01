https://tr.sputniknews.com/20220701/epdk-gtslerin-avans-odemelerinin-otelenebilmesine-karar-verildi-1058186914.html

EPDK: GTŞ'lerin avans ödemelerinin ötelenebilmesine karar verildi

EPDK: GTŞ'lerin avans ödemelerinin ötelenebilmesine karar verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinin avans ödemelerinin ortalama 40 gün... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T11:32+0300

2022-07-01T11:32+0300

2022-07-01T11:32+0300

türkiye

epdk

enerji

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EPDK tarafından yapılan açıklamada, 'bütün dünyada yaşanan enerji üretim maliyetlerindeki artışların Türkiye'yi de etkilediği, görevli tedarik şirketlerinin (GTŞ) tedarik maliyetlerinin artmasına ve nihayetinde bütün tüketici gruplarının olumsuz etkilenmesine sebep olduğu belirtildi. Bu durumun piyasada bozucu etki yapabileceği ve nihai fiyatlara artış yönünde baskı oluşturabileceği ifade edilen açıklamada, bunu engellemek için “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”inin kabul edildiği kaydedildi.Bu kapsamda, GTŞ’lerin avans ödemelerinde yaşanabilecek aksamalardan “nihai tüketicilerin en az şekilde etkilenmesi amacıyla” bu şirketlerin avans ödemelerinin ortalama 40 gün ötelenebilmesine karar verildi.Ayrıca Kurul tarafından alınan diğer bir kararla da GTŞ’lerin geçici süreyle, Temmuz ve Ağustos 2022 aylarına ilişkin, avans ödemelerinin ötelenebilmesine imkan tanındı. Böylelikle GTŞ’lerin nihai tüketicilere elektrik enerjisi tedarikinde görevlerini yerine getirmesindeki mali zorlukların nispeten azaltılmasının ve tedarik edilen enerji arzının sürekli olarak sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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epdk, enerji