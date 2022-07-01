Kuş cenneti gibi: Türkiye'nin en büyük kampüslerinden Dicle Üniversitesi'nde 200'e yakın tür yaşıyor

© DHA Prof. Dr. Kılıç, “Malumunuz Dicle Vadisi oldukça bereketli bir yer. Burada nehrin sağladığı imkanlar var. Pek çok ağaç var, ağaçlandırılmış bölge var. Nehrin getirdiği alüvyon alanlardaki çeşitli sebze bahçeleri ve suyun oluşturduğu alanlar, sazlıklar, kamışlıklar var ve Dicle Üniversitesi de hemen bunun kıyısında. Bu farklı habitatlardan dolayı üniversitemiz deyim yerindeyse bir kuş cenneti. Gri balıkçıllar; sonradan bir başka balıkçılı yıl boyunca görmeye başladık. Küçük akbalıkçıl, bu bölgenin türüdür. Yine bölgemize yerleşmeye başlayan bir başka ilginç tür ‘tahtalı’ dediğimiz türümüz var. Bu artık buranın yerli türlerindendir ve çok ilginçtir burada yıl boyunca 7 tane baykuş türü gözlemleyebiliyoruz. Baykuş türlerinden bazıları mesela puhu oldukça büyüktür, kartal büyüklüğündedir. Kukumav keza öyle. Kulaklı orman baykuşu, paçalı baykuş burada yıl boyunca görülen türlerdir. Bunun dışında çok ilginç olan türlerimiz var; Bunlardan biri yalıçapkınları dediğimiz türlerdir. Yalıçapkınları bizim için çok anlamlı çünkü onlar temiz suların bulunduğu yerlerde avlanıyorlar. Biz her ne kadar Dicle Nehri'ne kirlidir, diyorsak ya da kalitesi düşüktür diyorsak da bu yalıçapkınları hala bölgemizde duruyorlar, avlanıyorlar ve ürüyorlar. 3 tane yalıçapkını türümüz var. Küçük kuşlarımızdan özellikle yıl boyunca gördüğümüz tepeli toygarı ifade edebiliriz. Bunun dışında karabaşlı isketeyi ifade edebiliriz. Çok nadir olan saka ve floryayı da yıl boyunca görebiliriz" ifadelerini kullandı.