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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T20:46+0300
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spor
busenaz sürmeneli
boks
cezayir
altın madalya
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Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220520/busenaz-surmeneli-ikinci-kez-dunya-sampiyonu-oldu-1056548465.html
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busenaz sürmeneli, boks, cezayir, altın madalya

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı

20:46 01.07.2022
© AABusenaz Sürmeneli
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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Busenaz Sürmeneli ikinci kez dünya şampiyonu oldu
20 Mayıs, 20:10
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