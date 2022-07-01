https://tr.sputniknews.com/20220701/suudi-arabistandan-trabzona-3-yil-sonra-ilk-charter-ucusu-1058218719.html

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a 3 yıl sonra ilk charter uçuşu

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a 3 yıl sonra ilk charter uçuşu

Tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'u tercih eden 172 kişilik Suudi kafile, başkent Riyad'dan gerçekleştirilen direkt uçuşla kente... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T23:46+0300

2022-07-01T23:46+0300

2022-07-01T23:46+0300

yaşam

suudi arabistan

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trabzon

uçuş

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Suudi Arabistan'dan direkt uçuşla Trabzon'a gelen kafile havalimanında çiçeklerle karşılandı.Tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'u tercih eden 172 kişilik Suudi kafile, başkent Riyad'dan gerçekleştirilen direkt uçuşla Trabzon Havalimanı'na geldi.İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, uçaktan inen ilk turiste çiçek takdim etti.Yolcuları 'hoş geldiniz' diyerek karşılayan Asan ve Kantarcı, pilotlarla kabin ekibine de çiçek verdi.Kafile, daha sonra servislerle konaklayacakları otellere geçti.'Çok şükür 3 yıl sonra buradayız'Turistlerden Abdullah Samed, gazetecilere, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek "Türkler ve Araplar kardeş gibi. Hepimiz Müslümanız. Çok güzel yerleriniz var. İnşallah siz de Mekke'yi ziyaret edersiniz. Biz Trabzon'u çok seviyoruz. Her yıl gelmeye çalışıyoruz ama 3 yıldır gelemiyorduk, çok özledik. Biz Türkleri çok seviyoruz, onlar bizim kardeşlerimizdir" diye konuştu.Aljazı Hamad da Suudi Arabistan halkı olarak Trabzon'u ve İstanbul'u çok sevdiklerini belirterek "Türkler bizim arkadaşlarımız, ağabeylerimiz. Türk halkı da bizim gibi Müslüman ve bizim kardeşlerimiz, hiçbir farkımız yok. Çok şükür 3 yıl sonra buradayız. Aramızda ilk kez gelenler de var. Biz tatilimizi Trabzon'da geçireceğiz ama diğer şehirlere gidenler de olacak" dedi.

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suudi arabistan, türkiye, charter, charter seferleri, trabzon, uçuş