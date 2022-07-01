https://tr.sputniknews.com/20220701/ters-yone-giren-iett-otobusunun-carptigi-anneyle-cocuk-yaralandi-1058198146.html

Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı

Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T14:55+0300

2022-07-01T14:55+0300

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iett

türkiye

kaza

sancaktepe

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İstanbul Sancaktepe'de tek yön kullanılan Namık Kemal Caddesi'nde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile çocuğuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Bu sırada kazayı gören bir esnaf, yaralanan çocuğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazaya tanık olan esnaf Mevlüt Kement, hastaneye giden anne ve çocuğuna İETT otobüsünün ters yönden gelerek çarptığını söyledi. Tek yönlü olan caddenin çift yönlü kullanıldığını belirten Kement, bu nedenle önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.

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iett, kaza, sancaktepe