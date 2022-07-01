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Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı
Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı
İstanbul Sancaktepe'de ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T14:55+0300
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İstanbul Sancaktepe'de tek yön kullanılan Namık Kemal Caddesi'nde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile çocuğuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Bu sırada kazayı gören bir esnaf, yaralanan çocuğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazaya tanık olan esnaf Mevlüt Kement, hastaneye giden anne ve çocuğuna İETT otobüsünün ters yönden gelerek çarptığını söyledi. Tek yönlü olan caddenin çift yönlü kullanıldığını belirten Kement, bu nedenle önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.
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iett, kaza, sancaktepe

Ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anneyle çocuk yaralandı

14:55 01.07.2022 (güncellendi: 15:26 01.07.2022)
© AAİstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü
İstanbul Sancaktepe'de İETT otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
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İstanbul Sancaktepe'de ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Sancaktepe'de tek yön kullanılan Namık Kemal Caddesi'nde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile çocuğuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Bu sırada kazayı gören bir esnaf, yaralanan çocuğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya tanık olan esnaf Mevlüt Kement, hastaneye giden anne ve çocuğuna İETT otobüsünün ters yönden gelerek çarptığını söyledi. Tek yönlü olan caddenin çift yönlü kullanıldığını belirten Kement, bu nedenle önlem alınmasını istediklerini dile getirdi.
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