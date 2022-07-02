https://tr.sputniknews.com/20220702/hindistanda-tek-kullanimlik-plastik-yasagi-1058232645.html
Hindistan'da tek kullanımlık plastik yasağı
Hindistan'da tek kullanımlık plastik yasağı
Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanan Hindistan, çevre kirliliği ile mücadele için tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T16:56+0300
2022-07-02T16:56+0300
2022-07-02T16:56+0300
yaşam
çevre kirliliği
hindistan
plastik
yasak
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CNN’in haberine göre Hint yetkililer, ülkede büyük bir problem haline gelen çevre kirliliğinin önüne geçmek için adım attı.Yetkililerden yapılan açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının yasaklandığı ancak plastik poşetlerin şimdilik yasaktan muaf olduğu belirtildi.Yasağın; pipet, çatal-bıçak, kulak temizleme çubukları, ambalaj, balonlar için kullanılan plastik çubuklar, dondurma ve sigara paketlerini içerdiği bilgisi paylaşıldı.Yiyecek-içecek firmaları, söz konusu yasağa uyum sağlamak için kendilerine yeterli zaman verilmediğinden şikayet ederken, bazı uzmanlar yasağı uygulamanın zor olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasa dışı kullanımının, satışının, dağıtımının, stoklanmasının takip edilmesi amacıyla kontrol mekanizması kurulmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/antarktikaya-yagan-karda-ilk-kez-mikroplastik-bulundu-1057142185.html
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çevre kirliliği, hindistan, plastik, yasak
Hindistan'da tek kullanımlık plastik yasağı
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Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanan Hindistan, çevre kirliliği ile mücadele için tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı.
CNN’in haberine göre Hint yetkililer, ülkede büyük bir problem haline gelen çevre kirliliğinin önüne geçmek için adım attı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının yasaklandığı ancak plastik poşetlerin şimdilik yasaktan muaf olduğu belirtildi.
Yasağın; pipet, çatal-bıçak, kulak temizleme çubukları, ambalaj, balonlar için kullanılan plastik çubuklar, dondurma ve sigara paketlerini içerdiği bilgisi paylaşıldı.
Yiyecek-içecek firmaları, söz konusu yasağa uyum sağlamak için kendilerine yeterli zaman verilmediğinden şikayet ederken, bazı uzmanlar yasağı uygulamanın zor olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.
Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasa dışı kullanımının, satışının, dağıtımının, stoklanmasının takip edilmesi amacıyla kontrol mekanizması kurulmasına karar verildi.