Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu

"2 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."