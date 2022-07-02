https://tr.sputniknews.com/20220702/milli-savunma-bakanligi-hakkaride-bir-asker-sehit-oldu-1058237427.html
Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Derecik Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale unsurunda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T22:26+0300
2022-07-02T22:26+0300
2022-07-02T22:26+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
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MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit
Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Derecik Hakkari bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale unsurunda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"2 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."