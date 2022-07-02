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Mohammed Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı: Kulüp rekoru kırıldı
Mohammed Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı: Kulüp rekoru kırıldı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Mohammed Salah'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Yıllık 21 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atan Salah... 02.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-02T08:37+0300
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Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı. Mohammed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. Mısırlı oyuncunun yıllı 21 milyon Euro'luk sözleşmeye imza attığı İngiliz basınına yansıdı.İki taraf arasındaki görüşmeler tıkansa da Liverpool yeni anlaşmanın yolunu buldu. Son günlerdeki görüşmeler yoğunlaştı ve bir ekip Salah'la görüşmek için oyuncuyla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası da imzalar atıldı.Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.
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salah, muhammed salah, liverpool, liverpool fc

Mohammed Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı: Kulüp rekoru kırıldı

08:37 02.07.2022
© AP Photo / Amr NabilMuhammed Salah
Muhammed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Mohammed Salah'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Yıllık 21 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atan Salah, Kırmızılar tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.
Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı. Mohammed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. Mısırlı oyuncunun yıllı 21 milyon Euro'luk sözleşmeye imza attığı İngiliz basınına yansıdı.
İki taraf arasındaki görüşmeler tıkansa da Liverpool yeni anlaşmanın yolunu buldu. Son günlerdeki görüşmeler yoğunlaştı ve bir ekip Salah'la görüşmek için oyuncuyla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası da imzalar atıldı.
Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.
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